«Рис Беллотти (Анг)» – «Леви Джайлз (Анг)». 06.07.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 06-го июля должен состояться бой Рис Беллотти (Анг) — Леви Джайлз (Анг), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 23:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Рис Беллотти (Анг) и Леви Джайлз (Анг) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 06-го июля осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Рис Беллотти (Анг) — Леви Джайлз (Анг). Это будет продолжаться вплоть до 23:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рис Беллотти (Анг) — Леви Джайлз (Анг):

победа Рис Беллотти (Анг) – 0, ничья – 0, победа Леви Джайлз (Анг) – 0

Прогноз на матч Рис Беллотти (Анг) – Леви Джайлз (Анг) Бои, титульный бой, 06-го июля :

Букмекерские конторы на бой Рис Беллотти (Анг) — Леви Джайлз (Анг) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Рис Беллотти (Анг) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Рис Беллотти (Анг) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Рис Беллотти (Анг) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Рис Беллотти (Анг) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Рис Беллотти (Анг) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Рис Беллотти (Анг) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Леви Джайлз (Анг) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Леви Джайлз (Анг) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Леви Джайлз (Анг) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Леви Джайлз (Анг) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Леви Джайлз (Анг) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Рис Беллотти (Анг) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Рис Беллотти (Анг) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Рис Беллотти (Анг) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Рис Беллотти (Анг) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Рис Беллотти (Анг) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Леви Джайлз (Анг) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Леви Джайлз (Анг) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Леви Джайлз (Анг) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Леви Джайлз (Анг) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Леви Джайлз (Анг) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Леви Джайлз (Анг) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Леви Джайлз (Анг) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Рис Беллотти (Анг) – Леви Джайлз (Анг) 06.07.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Рис Беллотти (Анг) и Леви Джайлз (Анг). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Рис Беллотти (Анг) и Леви Джайлз (Анг) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Рис Беллотти (Анг) и Леви Джайлз (Анг) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Рис Беллотти (Анг) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Леви Джайлз (Анг) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Рис Беллотти (Анг) является очевидным фаворитом, ведь Леви Джайлз (Анг) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Рис Беллотти (Анг) и Леви Джайлз (Анг), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Леви Джайлз (Анг) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Рис Беллотти (Анг)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Рис Беллотти (Анг) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Рис Беллотти (Анг) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Рис Беллотти (Анг) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Рис Беллотти (Анг) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Леви Джайлз (Анг)

Прошлый бой Леви Джайлз (Анг) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Леви Джайлз (Анг) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Леви Джайлз (Анг) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Леви Джайлз (Анг) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Рис Беллотти (Анг) — Леви Джайлз (Анг). Прогноз и ставки на матч. Бои 06-го июля

В настоящее время Рис Беллотти (Анг) и Леви Джайлз (Анг) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Рис Беллотти (Анг) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Рис Беллотти (Анг) и Леви Джайлз (Анг), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Рис Беллотти (Анг) выиграет с помощью нокаута.

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