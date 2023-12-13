«Стоян Копривленски (Бгр)» – «Сомбат Банчамек (Таи)». 07.07.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 07-го июля 2024 года состоится интересный поединок Стоян Копривленски (Бгр) — Сомбат Банчамек (Таи), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 06:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Стоян Копривленски (Бгр) обладает несколькими чемпионскими титулами и 07-го июля 2024 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Сомбат Банчамек (Таи), так что вряд ли в 06:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Стоян Копривленски (Бгр) — Сомбат Банчамек (Таи):

победа Стоян Копривленски (Бгр) – 0, ничья – 0, победа Сомбат Банчамек (Таи) – 0

Прогноз на матч Стоян Копривленски (Бгр) – Сомбат Банчамек (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 07-го июля 2024 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Стоян Копривленски (Бгр) не очень выгодно, а вот Сомбат Банчамек (Таи) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Стоян Копривленски (Бгр) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Стоян Копривленски (Бгр) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Стоян Копривленски (Бгр) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Стоян Копривленски (Бгр) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Стоян Копривленски (Бгр) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Сомбат Банчамек (Таи) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Сомбат Банчамек (Таи) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Сомбат Банчамек (Таи) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Сомбат Банчамек (Таи) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Сомбат Банчамек (Таи) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Стоян Копривленски (Бгр) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Стоян Копривленски (Бгр) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Стоян Копривленски (Бгр) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Стоян Копривленски (Бгр) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Сомбат Банчамек (Таи) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Сомбат Банчамек (Таи) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Сомбат Банчамек (Таи) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Сомбат Банчамек (Таи) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Стоян Копривленски (Бгр) – Сомбат Банчамек (Таи) 07.07.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Стоян Копривленски (Бгр) и Сомбат Банчамек (Таи). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Стоян Копривленски (Бгр) и Сомбат Банчамек (Таи). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Стоян Копривленски (Бгр) и Сомбат Банчамек (Таи) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Стоян Копривленски (Бгр) и Сомбат Банчамек (Таи) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Стоян Копривленски (Бгр) и Сомбат Банчамек (Таи), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Стоян Копривленски (Бгр) выиграет с помощью нокаута.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Стоян Копривленски (Бгр) и Сомбат Банчамек (Таи), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Сомбат Банчамек (Таи) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Стоян Копривленски (Бгр)

Так как Стоян Копривленски (Бгр) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Стоян Копривленски (Бгр) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Стоян Копривленски (Бгр) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Стоян Копривленски (Бгр) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Сомбат Банчамек (Таи)

На сегодняшний день Сомбат Банчамек (Таи) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Сомбат Банчамек (Таи) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Сомбат Банчамек (Таи) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Сомбат Банчамек (Таи) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Стоян Копривленски (Бгр) — Сомбат Банчамек (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 07-го июля 2024 года

Несмотря на то, что Стоян Копривленски (Бгр) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Сомбат Банчамек (Таи) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Стоян Копривленски (Бгр) — Сомбат Банчамек (Таи) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Сомбат Банчамек (Таи) выиграет нокаутом.

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