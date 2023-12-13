Аревало-Гонзалес/Чжан — Волынец/Рам. Прогноз, ставки на матч(07.07.24)

Аревало-Гонзалес/Чжан — Волынец/Рам (07-го июля 2024 года), ставки и коэффициенты

07-го июля 2024 года в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Уимблдон, в котором на корт выйдут Аревало-Гонзалес/Чжан , а противостоять в этом поединке будет Волынец/Рам.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 07-го июля 2024 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Аревало-Гонзалес/Чжан — Волынец/Рам. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 17:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Аревало-Гонзалес/Чжан, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Аревало-Гонзалес/Чжан — Волынец/Рам. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 07-го июля 2024 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Аревало-Гонзалес/Чжан — Волынец/Рам вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Аревало-Гонзалес/Чжан и Волынец/Рам не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 17:30 по МСК.

Аревало-Гонзалес/Чжан

По непонятным причинам Аревало-Гонзалес/Чжан в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Аревало-Гонзалес/Чжан теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Аревало-Гонзалес/Чжан занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Аревало-Гонзалес/Чжан играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Аревало-Гонзалес/Чжан имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Волынец/Рам

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Волынец/Рам в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Волынец/Рам уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Волынец/Рам уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Волынец/Рам обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч Аревало-Гонзалес/Чжан — Волынец/Рам

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Аревало-Гонзалес/Чжан — Волынец/Рам. Прогноз, ставки на матч(07.07.24)

Аревало-Гонзалес/Чжан

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Аревало-Гонзалес/Чжан, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Аревало-Гонзалес/Чжан уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Аревало-Гонзалес/Чжан старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Аревало-Гонзалес/Чжан, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Аревало-Гонзалес/Чжан не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Аревало-Гонзалес/Чжан все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Аревало-Гонзалес/Чжан точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Волынец/Рам

На этом турнире Волынец/Рам играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Волынец/Рам надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Волынец/Рам находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Волынец/Рам считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Аревало-Гонзалес/Чжан — Волынец/Рам Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Аревало-Гонзалес/Чжан и Волынец/Рам аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Аревало-Гонзалес/Чжан и Волынец/Рам обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Аревало-Гонзалес/Чжан и Волынец/Рам постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Аревало-Гонзалес/Чжан — Волынец/Рам: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Аревало-Гонзалес/Чжан и Волынец/Рам которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Аревало-Гонзалес/Чжан имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Волынец/Рам хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Аревало-Гонзалес/Чжан. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Волынец/Рам умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Аревало-Гонзалес/Чжан довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Волынец/Рам вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Аревало-Гонзалес/Чжан.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аревало-Гонзалес/Чжан — Волынец/Рам. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Аревало-Гонзалес/Чжан и Волынец/Рам сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Аревало-Гонзалес/Чжан, и Волынец/Рам будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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