Сиджиа Вей — Синь Тонг Ванг. Прогноз, ставки на матч. ITF (10.07.24)

10-го июля в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сиджиа Вей , а противостоять в этом поединке будет Синь Тонг Ванг.



Сиджиа Вей сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 10-го июля придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Синь Тонг Ванг. По Москве данный поединок начнется в 08:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Синь Тонг Ванг, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Сиджиа Вей — Синь Тонг Ванг. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 10-го июля, ведь именно в этот день на корте встречаются Сиджиа Вей и Синь Тонг Ванг. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 08:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Сиджиа Вей имеет на своем счету три победы, Синь Тонг Ванг может похвастаться четырьмя.

Сиджиа Вей

На данный момент Сиджиа Вей является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Сиджиа Вей однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Сиджиа Вей демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Сиджиа Вей хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Сиджиа Вей часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Синь Тонг Ванг

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Синь Тонг Ванг на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Синь Тонг Ванг демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Синь Тонг Ванг имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Синь Тонг Ванг намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Синь Тонг Ванг не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Синь Тонг Ванг будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Синь Тонг Ванг и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Синь Тонг Ванг умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Сиджиа Вей — Синь Тонг Ванг

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Сиджиа Вей и Синь Тонг Ванг. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Сиджиа Вей и Синь Тонг Ванг должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Сиджиа Вей — Синь Тонг Ванг. Прогноз, ставки на матч(10.07.24)

Сиджиа Вей

На данный момент Сиджиа Вей занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Сиджиа Вей снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Сиджиа Вей не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Сиджиа Вей не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Синь Тонг Ванг

На этом турнире Синь Тонг Ванг играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Синь Тонг Ванг какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Синь Тонг Ванг уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Синь Тонг Ванг много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Синь Тонг Ванг сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Синь Тонг Ванг не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Сиджиа Вей — Синь Тонг Ванг Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Сиджиа Вей и Синь Тонг Ванг начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Сиджиа Вей и Синь Тонг Ванг показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Сиджиа Вей и Синь Тонг Ванг провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Сиджиа Вей и Синь Тонг Ванг действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Сиджиа Вей — Синь Тонг Ванг: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Сиджиа Вей и Синь Тонг Ванг из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Синь Тонг Ванг относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Синь Тонг Ванг проводит второй или третий матч. А вот Сиджиа Вей как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Сиджиа Вей, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Сиджиа Вей без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Сиджиа Вей вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сиджиа Вей — Синь Тонг Ванг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Сиджиа Вей и Синь Тонг Ванг сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Сиджиа Вей, и Синь Тонг Ванг будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-841811-stavki-na-match-mifano-pintoferras-sandoval-karvalyu-vilikichgersio-prognoz-na-tennis-ot-09-07-24/