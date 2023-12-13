«Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи)» – «Йоднумчай Фэйртекс (Таи)». 12.07.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) проведет 12 июля, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Йоднумчай Фэйртекс (Таи). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 15:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) обладает несколькими чемпионскими титулами и 12 июля предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Йоднумчай Фэйртекс (Таи), так что вряд ли в 15:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) — Йоднумчай Фэйртекс (Таи):

победа Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) – 0, ничья – 0, победа Йоднумчай Фэйртекс (Таи) – 0

Прогноз на матч Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) – Йоднумчай Фэйртекс (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 12 июля :

Из-за того, что все ставят на то, что Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Йоднумчай Фэйртекс (Таи) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Йоднумчай Фэйртекс (Таи) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Йоднумчай Фэйртекс (Таи) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Йоднумчай Фэйртекс (Таи) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Йоднумчай Фэйртекс (Таи) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Йоднумчай Фэйртекс (Таи) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) валится с ног. К тому же, Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Йоднумчай Фэйртекс (Таи) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Йоднумчай Фэйртекс (Таи) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Йоднумчай Фэйртекс (Таи) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Йоднумчай Фэйртекс (Таи) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Йоднумчай Фэйртекс (Таи) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) – Йоднумчай Фэйртекс (Таи) 12.07.24

Появление на ринге таких бойцов, как Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) и Йоднумчай Фэйртекс (Таи) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) и Йоднумчай Фэйртекс (Таи). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) и Йоднумчай Фэйртекс (Таи) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) и Йоднумчай Фэйртекс (Таи), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) — Йоднумчай Фэйртекс (Таи) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Йоднумчай Фэйртекс (Таи) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Йоднумчай Фэйртекс (Таи)

На данный момент Йоднумчай Фэйртекс (Таи) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Йоднумчай Фэйртекс (Таи) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Йоднумчай Фэйртекс (Таи) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Йоднумчай Фэйртекс (Таи) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Йоднумчай Фэйртекс (Таи) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) — Йоднумчай Фэйртекс (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 12 июля

В настоящее время Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) и Йоднумчай Фэйртекс (Таи) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) — Йоднумчай Фэйртекс (Таи) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Тубатимтонг Сор Чор Лекмуангнон (Таи) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

http://rockaluga.ru/cat1-965391-prognoz-federika-sakko-valentina-ivanov-11-07-2024-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat4-842639-prognoz-na-match-dzhurriaan-bol-lautaro-agustin-falabella-ot-eksperta-11-07-24/