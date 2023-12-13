Мойано/Эрацо Гонсалес — Алисеа/Лакасс: порядок побьёт класс

Мойано/Эрацо Гонсалес — Алисеа/Лакасс (11-го июля), ставки и коэффициенты

11-го июля в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мойано/Эрацо Гонсалес , а противостоять в этом поединке будет Алисеа/Лакасс.



Мойано/Эрацо Гонсалес сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 11-го июля придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Алисеа/Лакасс. По Москве данный поединок начнется в 20:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Алисеа/Лакасс, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мойано/Эрацо Гонсалес — Алисеа/Лакасс:

До 11-го июля осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Мойано/Эрацо Гонсалес — Алисеа/Лакасс вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Мойано/Эрацо Гонсалес и Алисеа/Лакасс не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 20:30 по МСК.

Мойано/Эрацо Гонсалес

Так как Мойано/Эрацо Гонсалес выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Мойано/Эрацо Гонсалес снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Мойано/Эрацо Гонсалес, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Мойано/Эрацо Гонсалес чем-то удивить, пока не ясно.



Алисеа/Лакасс

На этом турнире Алисеа/Лакасс выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Алисеа/Лакасс снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Алисеа/Лакасс чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Алисеа/Лакасс уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Алисеа/Лакасс зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

ITF, Мойано/Эрацо Гонсалес — Алисеа/Лакасс

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Прогноз и ставка на матч Мойано/Эрацо Гонсалес — Алисеа/Лакасс 11-го июля

Мойано/Эрацо Гонсалес

Мойано/Эрацо Гонсалес не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Мойано/Эрацо Гонсалес любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Мойано/Эрацо Гонсалес умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Мойано/Эрацо Гонсалес не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Мойано/Эрацо Гонсалес умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Алисеа/Лакасс

Этот сезон Алисеа/Лакасс проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Алисеа/Лакасс снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Алисеа/Лакасс слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Алисеа/Лакасс допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Мойано/Эрацо Гонсалес — Алисеа/Лакасс Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Мойано/Эрацо Гонсалес и Алисеа/Лакасс. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Мойано/Эрацо Гонсалес и Алисеа/Лакасс встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Мойано/Эрацо Гонсалес и Алисеа/Лакасс довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Мойано/Эрацо Гонсалес и Алисеа/Лакасс подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Мойано/Эрацо Гонсалес — Алисеа/Лакасс: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Мойано/Эрацо Гонсалес имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Мойано/Эрацо Гонсалес и Алисеа/Лакасс отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Алисеа/Лакасс в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Мойано/Эрацо Гонсалес превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Алисеа/Лакасс сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Мойано/Эрацо Гонсалес гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мойано/Эрацо Гонсалес — Алисеа/Лакасс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Мойано/Эрацо Гонсалес и Алисеа/Лакасс букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Мойано/Эрацо Гонсалес и Алисеа/Лакасс проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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