«Артуро Тангума (США)» – «Габриэль Кальварио (США)». 13.07.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 13.07.2024 состоится интересный поединок Артуро Тангума (США) — Габриэль Кальварио (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 00:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 00:30 по московскому времени Артуро Тангума (США) и Габриэль Кальварио (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 13.07.2024, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Артуро Тангума (США) и Габриэль Кальварио (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Артуро Тангума (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Артуро Тангума (США) — Габриэль Кальварио (США):

победа Артуро Тангума (США) – 0, ничья – 0, победа Габриэль Кальварио (США) – 0

Прогноз на матч Артуро Тангума (США) – Габриэль Кальварио (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13.07.2024 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Артуро Тангума (США) не очень выгодно, а вот Габриэль Кальварио (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Артуро Тангума (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Артуро Тангума (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Артуро Тангума (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Артуро Тангума (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Артуро Тангума (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Габриэль Кальварио (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Габриэль Кальварио (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Габриэль Кальварио (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Габриэль Кальварио (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Габриэль Кальварио (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Артуро Тангума (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Артуро Тангума (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Артуро Тангума (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Артуро Тангума (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Артуро Тангума (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Габриэль Кальварио (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Габриэль Кальварио (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Габриэль Кальварио (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Габриэль Кальварио (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Габриэль Кальварио (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Артуро Тангума (США) – Габриэль Кальварио (США) 13.07.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Артуро Тангума (США) и Габриэль Кальварио (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Артуро Тангума (США) и Габриэль Кальварио (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Артуро Тангума (США) и Габриэль Кальварио (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Артуро Тангума (США) и Габриэль Кальварио (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Артуро Тангума (США) и Габриэль Кальварио (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Артуро Тангума (США) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Артуро Тангума (США) — Габриэль Кальварио (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Габриэль Кальварио (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Артуро Тангума (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Артуро Тангума (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Артуро Тангума (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Артуро Тангума (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Артуро Тангума (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Габриэль Кальварио (США)

На данный момент Габриэль Кальварио (США) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Габриэль Кальварио (США) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Габриэль Кальварио (США) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Габриэль Кальварио (США) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Габриэль Кальварио (США) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Артуро Тангума (США) — Габриэль Кальварио (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13.07.2024

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Артуро Тангума (США) — Габриэль Кальварио (США) собираются ставить на то, что сильнее будет Артуро Тангума (США), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Артуро Тангума (США) сейчас находится на пике формы, так что Габриэль Кальварио (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Артуро Тангума (США).

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