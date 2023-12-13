Мюллер/Платцер — Вехнельт/Дуда. Прогноз, ставки на матч. ITF (18.07.24)

18-го июля в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мюллер/Платцер , а противостоять в этом поединке будет Вехнельт/Дуда.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Мюллер/Платцер — Вехнельт/Дуда, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 18-го июля, а его начало по МСК будет в 16:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Мюллер/Платцер. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Мюллер/Платцер — Вехнельт/Дуда. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Мюллер/Платцер — Вехнельт/Дуда, которая пройдет 18-го июля в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 16:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Мюллер/Платцер

В большинстве своих выигранных поединков Мюллер/Платцер берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Мюллер/Платцер с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Мюллер/Платцер сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Мюллер/Платцер также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Вехнельт/Дуда

Нынешняя форма, которую демонстрирует Вехнельт/Дуда еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Вехнельт/Дуда постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Вехнельт/Дуда пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Вехнельт/Дуда не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Вехнельт/Дуда не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Мюллер/Платцер — Вехнельт/Дуда. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Мюллер/Платцер и Вехнельт/Дуда впервые будут встречаться между собой. Если Мюллер/Платцер уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Вехнельт/Дуда пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Мюллер/Платцер демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Мюллер/Платцер – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Мюллер/Платцер — Вехнельт/Дуда 18-го июля

Мюллер/Платцер

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Мюллер/Платцер, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Мюллер/Платцер уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Мюллер/Платцер старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Мюллер/Платцер, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Мюллер/Платцер не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Мюллер/Платцер все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Мюллер/Платцер точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Вехнельт/Дуда

Вехнельт/Дуда лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Вехнельт/Дуда играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Вехнельт/Дуда начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Вехнельт/Дуда выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Вехнельт/Дуда сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Мюллер/Платцер — Вехнельт/Дуда Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Мюллер/Платцер и Вехнельт/Дуда, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Мюллер/Платцер и Вехнельт/Дуда играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Мюллер/Платцер, и Вехнельт/Дуда неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Мюллер/Платцер — Вехнельт/Дуда: порядок побьёт класс

Мюллер/Платцер и Вехнельт/Дуда которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Мюллер/Платцер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Вехнельт/Дуда хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Мюллер/Платцер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Вехнельт/Дуда умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Мюллер/Платцер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Вехнельт/Дуда вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Мюллер/Платцер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мюллер/Платцер — Вехнельт/Дуда. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Мюллер/Платцер и Вехнельт/Дуда сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Мюллер/Платцер, и Вехнельт/Дуда будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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