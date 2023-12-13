«Карлос Канизалес (Вен)» – «Иван Гарсия Балдерас (Мек)». 20.07.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 20-го июля 2024 года состоится интересный поединок Карлос Канизалес (Вен) — Иван Гарсия Балдерас (Мек), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 03:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 03:00 по московскому времени Карлос Канизалес (Вен) и Иван Гарсия Балдерас (Мек) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 20-го июля 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Карлос Канизалес (Вен) и Иван Гарсия Балдерас (Мек) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Карлос Канизалес (Вен).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Карлос Канизалес (Вен) — Иван Гарсия Балдерас (Мек):

победа Карлос Канизалес (Вен) – 1.31, ничья – 24, победа Иван Гарсия Балдерас (Мек) – 3.7

Прогноз на матч Карлос Канизалес (Вен) – Иван Гарсия Балдерас (Мек) Бои, титульный бой, 20-го июля 2024 года :

Букмекерские конторы на бой Карлос Канизалес (Вен) — Иван Гарсия Балдерас (Мек) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.31 и 3.7.

История личных встреч

На профессиональном ринге Карлос Канизалес (Вен) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Карлос Канизалес (Вен) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Карлос Канизалес (Вен) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Карлос Канизалес (Вен) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Карлос Канизалес (Вен) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Иван Гарсия Балдерас (Мек) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Иван Гарсия Балдерас (Мек) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Иван Гарсия Балдерас (Мек), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Иван Гарсия Балдерас (Мек) должен быть в хорошей физической форме. Иван Гарсия Балдерас (Мек) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Карлос Канизалес (Вен) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Карлос Канизалес (Вен) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Карлос Канизалес (Вен) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Карлос Канизалес (Вен) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Иван Гарсия Балдерас (Мек) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Иван Гарсия Балдерас (Мек) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Иван Гарсия Балдерас (Мек) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Иван Гарсия Балдерас (Мек) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Карлос Канизалес (Вен) – Иван Гарсия Балдерас (Мек) 20.07.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Карлос Канизалес (Вен) и Иван Гарсия Балдерас (Мек). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Карлос Канизалес (Вен) и Иван Гарсия Балдерас (Мек). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Карлос Канизалес (Вен) и Иван Гарсия Балдерас (Мек) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Карлос Канизалес (Вен) и Иван Гарсия Балдерас (Мек) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Карлос Канизалес (Вен) легко справится с таким соперником, как Иван Гарсия Балдерас (Мек). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

На чемпионский бой Карлос Канизалес (Вен) — Иван Гарсия Балдерас (Мек) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Иван Гарсия Балдерас (Мек), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Карлос Канизалес (Вен)

Несмотря на то, что Карлос Канизалес (Вен) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Карлос Канизалес (Вен) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Карлос Канизалес (Вен) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Карлос Канизалес (Вен) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Иван Гарсия Балдерас (Мек)

На данный момент Иван Гарсия Балдерас (Мек) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Иван Гарсия Балдерас (Мек) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Иван Гарсия Балдерас (Мек) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Иван Гарсия Балдерас (Мек) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Иван Гарсия Балдерас (Мек) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Карлос Канизалес (Вен) — Иван Гарсия Балдерас (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 20-го июля 2024 года

Никто не сомневается, что Карлос Канизалес (Вен) намного сильнее, чем Иван Гарсия Балдерас (Мек), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Так как Карлос Канизалес (Вен) и Иван Гарсия Балдерас (Мек) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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