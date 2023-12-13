БоЯнг Джеонг — Пуннин Ковапитуктед. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.07.24)

БоЯнг Джеонг — Пуннин Ковапитуктед (19 июля), ставки и коэффициенты

19 июля в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут БоЯнг Джеонг , а противостоять в этом поединке будет Пуннин Ковапитуктед.



Судья теннисного матча БоЯнг Джеонг — Пуннин Ковапитуктед должен дать знак о старте игры в 06:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 19 июля, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. БоЯнг Джеонг и Пуннин Ковапитуктед более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если БоЯнг Джеонг имеет четыре победы, то Пуннин Ковапитуктед может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ БоЯнг Джеонг — Пуннин Ковапитуктед:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 19 июля откроет его противостояние БоЯнг Джеонг — Пуннин Ковапитуктед. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 06:00 по МСК, то есть до начала игры. БоЯнг Джеонг и Пуннин Ковапитуктед отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Пуннин Ковапитуктед может гордиться семью победами, а вот БоЯнг Джеонг имеет только пять выигранных встреч.

БоЯнг Джеонг

В большинстве своих выигранных поединков БоЯнг Джеонг берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если БоЯнг Джеонг с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. БоЯнг Джеонг сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде БоЯнг Джеонг также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Пуннин Ковапитуктед

Нынешняя форма, которую демонстрирует Пуннин Ковапитуктед еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Пуннин Ковапитуктед постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Пуннин Ковапитуктед пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Пуннин Ковапитуктед не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Пуннин Ковапитуктед не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч БоЯнг Джеонг — Пуннин Ковапитуктед

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором БоЯнг Джеонг и Пуннин Ковапитуктед будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



БоЯнг Джеонг — Пуннин Ковапитуктед. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.07.24)

БоЯнг Джеонг

На этом турнире именно БоЯнг Джеонг может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, БоЯнг Джеонг отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока БоЯнг Джеонг еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если БоЯнг Джеонг не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Пуннин Ковапитуктед

На этом турнире Пуннин Ковапитуктед играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Пуннин Ковапитуктед какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Пуннин Ковапитуктед уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Пуннин Ковапитуктед много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Пуннин Ковапитуктед сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Пуннин Ковапитуктед не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч БоЯнг Джеонг — Пуннин Ковапитуктед Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся БоЯнг Джеонг и Пуннин Ковапитуктед, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, БоЯнг Джеонг и Пуннин Ковапитуктед играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И БоЯнг Джеонг, и Пуннин Ковапитуктед неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

БоЯнг Джеонг — Пуннин Ковапитуктед: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием БоЯнг Джеонг и Пуннин Ковапитуктед, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, БоЯнг Джеонг сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Пуннин Ковапитуктед имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что БоЯнг Джеонг – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что БоЯнг Джеонг и Пуннин Ковапитуктед на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ БоЯнг Джеонг — Пуннин Ковапитуктед. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что БоЯнг Джеонг и Пуннин Ковапитуктед сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и БоЯнг Джеонг, и Пуннин Ковапитуктед будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-847354-prognoz-na-match-mancha-pishlak-oana-gavrile-18-07-24/