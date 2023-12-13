Замбоанга Мастерс Сардинес — Кесон Сити Тода Аксион. Прогноз, ставки на матч (19.07.24)

19.07.2024 в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб Замбоанга Мастерс Сардинес примет соперника по национальному первенству Кесон Сити Тода Аксион.



В 11:00 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Замбоанга Мастерс Сардинес – Кесон Сити Тода Аксион. Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Замбоанга Мастерс Сардинес — Кесон Сити Тода Аксион:

Баскетбольный поединок Замбоанга Мастерс Сардинес — Кесон Сити Тода Аксион состоится 19.07.2024 в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 11:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Замбоанга Мастерс Сардинес, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Замбоанга Мастерс Сардинес

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Замбоанга Мастерс Сардинес уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Замбоанга Мастерс Сардинес подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Замбоанга Мастерс Сардинес старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Кесон Сити Тода Аксион

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Кесон Сити Тода Аксион потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Кесон Сити Тода Аксион сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Кесон Сити Тода Аксион не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

«Замбоанга Мастерс Сардинес» — «Кесон Сити Тода Аксион»: прогноз автора

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Замбоанга Мастерс Сардинес — Кесон Сити Тода Аксион, несмотря на то, что он должен пройти только 19.07.2024. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 11:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Замбоанга Мастерс Сардинес одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч Замбоанга Мастерс Сардинес — Кесон Сити Тода Аксион 19.07.2024

Замбоанга Мастерс Сардинес

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Замбоанга Мастерс Сардинес начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Кесон Сити Тода Аксион

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Кесон Сити Тода Аксион становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Кесон Сити Тода Аксион уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Кесон Сити Тода Аксион сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Замбоанга Мастерс Сардинес — Кесон Сити Тода Аксион Прогнозы от БК «БалтБет»

На 19.07.2024 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Замбоанга Мастерс Сардинес — Кесон Сити Тода Аксион, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 11:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Замбоанга Мастерс Сардинес — Кесон Сити Тода Аксион: хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне у баскетбольного клуба Замбоанга Мастерс Сардинес подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Замбоанга Мастерс Сардинес и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Замбоанга Мастерс Сардинес еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Замбоанга Мастерс Сардинес сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Кесон Сити Тода Аксион входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Кесон Сити Тода Аксион не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Замбоанга Мастерс Сардинес — Кесон Сити Тода Аксион. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Замбоанга Мастерс Сардинес лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Замбоанга Мастерс Сардинес гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Замбоанга Мастерс Сардинес все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Кесон Сити Тода Аксион показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Кесон Сити Тода Аксион получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Кесон Сити Тода Аксион сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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