«Соломон Дакрес (Анг)» – «Дэвид Адели (Вел)». 20.07.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 20-го июля должен состояться бой Соломон Дакрес (Анг) — Дэвид Адели (Вел), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 22:45 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Соломон Дакрес (Анг) и Дэвид Адели (Вел) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 20-го июля осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Соломон Дакрес (Анг) — Дэвид Адели (Вел). Это будет продолжаться вплоть до 22:45 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Соломон Дакрес (Анг) — Дэвид Адели (Вел):

победа Соломон Дакрес (Анг) – 0, ничья – 0, победа Дэвид Адели (Вел) – 0

Прогноз на матч Соломон Дакрес (Анг) – Дэвид Адели (Вел) Бои, титульный бой, 20-го июля :

Из-за того, что все ставят на то, что Соломон Дакрес (Анг) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Дэвид Адели (Вел) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Соломон Дакрес (Анг) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Соломон Дакрес (Анг) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Соломон Дакрес (Анг) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Соломон Дакрес (Анг) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Соломон Дакрес (Анг) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Дэвид Адели (Вел) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Дэвид Адели (Вел) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Дэвид Адели (Вел) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Дэвид Адели (Вел) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Дэвид Адели (Вел) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Соломон Дакрес (Анг) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Соломон Дакрес (Анг) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Соломон Дакрес (Анг) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Соломон Дакрес (Анг) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Соломон Дакрес (Анг) валится с ног. К тому же, Соломон Дакрес (Анг) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Соломон Дакрес (Анг) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Дэвид Адели (Вел) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Дэвид Адели (Вел) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Дэвид Адели (Вел) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Дэвид Адели (Вел) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Дэвид Адели (Вел) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Дэвид Адели (Вел) должен задуматься о своей обороне.

Соломон Дакрес (Анг) – Дэвид Адели (Вел) 20.07.24

Появление на ринге таких бойцов, как Соломон Дакрес (Анг) и Дэвид Адели (Вел) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Соломон Дакрес (Анг) и Дэвид Адели (Вел). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Соломон Дакрес (Анг) и Дэвид Адели (Вел) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Соломон Дакрес (Анг) и Дэвид Адели (Вел) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Спортивные прогнозисты считают, что Соломон Дакрес (Анг) в данный момент сильнее, нежели Дэвид Адели (Вел), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Соломон Дакрес (Анг)

На самом деле Соломон Дакрес (Анг) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Соломон Дакрес (Анг) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Соломон Дакрес (Анг) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Соломон Дакрес (Анг) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Соломон Дакрес (Анг) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Дэвид Адели (Вел)

Никаких высот Дэвид Адели (Вел) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Дэвид Адели (Вел) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Дэвид Адели (Вел) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Дэвид Адели (Вел) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Соломон Дакрес (Анг) — Дэвид Адели (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 20-го июля

Так как Соломон Дакрес (Анг) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Дэвид Адели (Вел).

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Соломон Дакрес (Анг) — Дэвид Адели (Вел) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Дэвид Адели (Вел) выиграет нокаутом.

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