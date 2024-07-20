«Николас Леблонд (Фра)» – «Амир Малекпур (Шве)». 20.07.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 20-го июля 2024 года состоится интересный поединок Николас Леблонд (Фра) — Амир Малекпур (Шве), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 23:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 23:00 по московскому времени Николас Леблонд (Фра) и Амир Малекпур (Шве) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 20-го июля 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Николас Леблонд (Фра) и Амир Малекпур (Шве) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Николас Леблонд (Фра).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Николас Леблонд (Фра) — Амир Малекпур (Шве):

победа Николас Леблонд (Фра) – 0, ничья – 0, победа Амир Малекпур (Шве) – 0

Прогноз на матч Николас Леблонд (Фра) – Амир Малекпур (Шве) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20-го июля 2024 года :

Букмекерские конторы на бой Николас Леблонд (Фра) — Амир Малекпур (Шве) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Николас Леблонд (Фра) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Николас Леблонд (Фра) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Николас Леблонд (Фра) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Николас Леблонд (Фра) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Николас Леблонд (Фра) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Николас Леблонд (Фра) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Николас Леблонд (Фра) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Амир Малекпур (Шве) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Амир Малекпур (Шве) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Амир Малекпур (Шве) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Амир Малекпур (Шве) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Амир Малекпур (Шве) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Николас Леблонд (Фра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Николас Леблонд (Фра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Николас Леблонд (Фра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Николас Леблонд (Фра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Николас Леблонд (Фра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Амир Малекпур (Шве) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Амир Малекпур (Шве) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Амир Малекпур (Шве) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Амир Малекпур (Шве) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Амир Малекпур (Шве), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Николас Леблонд (Фра) – Амир Малекпур (Шве) 20.07.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Николас Леблонд (Фра) и Амир Малекпур (Шве). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Николас Леблонд (Фра) и Амир Малекпур (Шве). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Николас Леблонд (Фра) и Амир Малекпур (Шве) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Николас Леблонд (Фра) и Амир Малекпур (Шве) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Николас Леблонд (Фра) является очевидным фаворитом, ведь Амир Малекпур (Шве) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Титульный бой Николас Леблонд (Фра) — Амир Малекпур (Шве) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Амир Малекпур (Шве) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Николас Леблонд (Фра)

Как бы Николас Леблонд (Фра) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Николас Леблонд (Фра) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Николас Леблонд (Фра) дрался на ринге только с представителями своей страны. Николас Леблонд (Фра) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Николас Леблонд (Фра) совершенно не работает над собственной защитой.

Амир Малекпур (Шве)

Амир Малекпур (Шве) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Амир Малекпур (Шве) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Амир Малекпур (Шве) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Амир Малекпур (Шве) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Амир Малекпур (Шве) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Николас Леблонд (Фра) — Амир Малекпур (Шве). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20-го июля 2024 года

Спортивные эксперты считают, что Николас Леблонд (Фра) сейчас намного сильнее, чем Амир Малекпур (Шве), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Николас Леблонд (Фра) сейчас находится на пике формы, так что Амир Малекпур (Шве) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Николас Леблонд (Фра).

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