«Эмерсон Рамос (Бра)» – «Рикардо Лима Джуниор (Бра)». 21.07.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Эмерсон Рамос (Бра) проведет 21 июля, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Рикардо Лима Джуниор (Бра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 00:45 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Эмерсон Рамос (Бра) — Рикардо Лима Джуниор (Бра) пройдет 21 июля, и можно не сомневаться, что в 00:45 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Эмерсон Рамос (Бра) имеет две победы нокаутом, а Рикардо Лима Джуниор (Бра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эмерсон Рамос (Бра) — Рикардо Лима Джуниор (Бра):

победа Эмерсон Рамос (Бра) – 0, ничья – 0, победа Рикардо Лима Джуниор (Бра) – 0

Прогноз на матч Эмерсон Рамос (Бра) – Рикардо Лима Джуниор (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 21 июля :

Из-за того, что все ставят на то, что Эмерсон Рамос (Бра) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Рикардо Лима Джуниор (Бра) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Эмерсон Рамос (Бра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Эмерсон Рамос (Бра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Эмерсон Рамос (Бра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Эмерсон Рамос (Бра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Эмерсон Рамос (Бра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Эмерсон Рамос (Бра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Рикардо Лима Джуниор (Бра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Рикардо Лима Джуниор (Бра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Рикардо Лима Джуниор (Бра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Рикардо Лима Джуниор (Бра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Рикардо Лима Джуниор (Бра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Эмерсон Рамос (Бра) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Эмерсон Рамос (Бра) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Эмерсон Рамос (Бра) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Эмерсон Рамос (Бра) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Рикардо Лима Джуниор (Бра) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Рикардо Лима Джуниор (Бра) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Рикардо Лима Джуниор (Бра) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Рикардо Лима Джуниор (Бра) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Рикардо Лима Джуниор (Бра) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Эмерсон Рамос (Бра) – Рикардо Лима Джуниор (Бра) 21.07.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Эмерсон Рамос (Бра) и Рикардо Лима Джуниор (Бра), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Эмерсон Рамос (Бра) и Рикардо Лима Джуниор (Бра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Эмерсон Рамос (Бра) легко справится с таким соперником, как Рикардо Лима Джуниор (Бра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Эмерсон Рамос (Бра) — Рикардо Лима Джуниор (Бра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Рикардо Лима Джуниор (Бра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Эмерсон Рамос (Бра)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Эмерсон Рамос (Бра) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Эмерсон Рамос (Бра) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Эмерсон Рамос (Бра) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Эмерсон Рамос (Бра) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Рикардо Лима Джуниор (Бра)

Никаких высот Рикардо Лима Джуниор (Бра) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Рикардо Лима Джуниор (Бра) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Рикардо Лима Джуниор (Бра) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Рикардо Лима Джуниор (Бра) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Эмерсон Рамос (Бра) — Рикардо Лима Джуниор (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 21 июля

В этом поединке Эмерсон Рамос (Бра) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Рикардо Лима Джуниор (Бра), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Так как Эмерсон Рамос (Бра) и Рикардо Лима Джуниор (Бра) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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