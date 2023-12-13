«Ройстон Барни Смит (Вел)» – «Брайан Барахас (Кол)». 27.07.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Ройстон Барни Смит (Вел) проведет 27-го июля, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Брайан Барахас (Кол). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 21:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Ройстон Барни Смит (Вел) обладает несколькими чемпионскими титулами и 27-го июля предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Брайан Барахас (Кол), так что вряд ли в 21:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ройстон Барни Смит (Вел) — Брайан Барахас (Кол):

победа Ройстон Барни Смит (Вел) – 0, ничья – 0, победа Брайан Барахас (Кол) – 0

Прогноз на матч Ройстон Барни Смит (Вел) – Брайан Барахас (Кол) Бои, титульный бой, 27-го июля :

Так как Ройстон Барни Смит (Вел) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Брайан Барахас (Кол) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Ройстон Барни Смит (Вел) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Ройстон Барни Смит (Вел) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Ройстон Барни Смит (Вел) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Ройстон Барни Смит (Вел) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Брайан Барахас (Кол) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Брайан Барахас (Кол) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Брайан Барахас (Кол), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Брайан Барахас (Кол) должен быть в хорошей физической форме. Брайан Барахас (Кол) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Ройстон Барни Смит (Вел) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Ройстон Барни Смит (Вел) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Ройстон Барни Смит (Вел) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Ройстон Барни Смит (Вел) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Брайан Барахас (Кол) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Брайан Барахас (Кол) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Брайан Барахас (Кол) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Брайан Барахас (Кол) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Брайан Барахас (Кол) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Брайан Барахас (Кол) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Брайан Барахас (Кол) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Ройстон Барни Смит (Вел) – Брайан Барахас (Кол) 27.07.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Ройстон Барни Смит (Вел) и Брайан Барахас (Кол). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Ройстон Барни Смит (Вел) и Брайан Барахас (Кол) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Ройстон Барни Смит (Вел) и Брайан Барахас (Кол) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Ройстон Барни Смит (Вел) и Брайан Барахас (Кол) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Ройстон Барни Смит (Вел) — Брайан Барахас (Кол) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Ройстон Барни Смит (Вел) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Титульный бой Ройстон Барни Смит (Вел) — Брайан Барахас (Кол) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Брайан Барахас (Кол) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Ройстон Барни Смит (Вел)

Свою самую выдающуюся победу Ройстон Барни Смит (Вел) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Ройстон Барни Смит (Вел) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Ройстон Барни Смит (Вел) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Ройстон Барни Смит (Вел) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Ройстон Барни Смит (Вел) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Брайан Барахас (Кол)

Брайан Барахас (Кол) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Брайан Барахас (Кол) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Брайан Барахас (Кол) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Брайан Барахас (Кол) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Брайан Барахас (Кол) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Ройстон Барни Смит (Вел) — Брайан Барахас (Кол). Прогноз и ставки на матч. Бои 27-го июля

Вряд ли Ройстон Барни Смит (Вел) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Брайан Барахас (Кол), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Так как Ройстон Барни Смит (Вел) и Брайан Барахас (Кол) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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