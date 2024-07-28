«Рена Кубота (Япо)» – «Кейт Ояма (Япо)». 28.07.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 28.07.2024 должен состояться бой Рена Кубота (Япо) — Кейт Ояма (Япо), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 07:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Рена Кубота (Япо) и Кейт Ояма (Япо) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Рена Кубота (Япо) — Кейт Ояма (Япо) пройдет 28.07.2024, и можно не сомневаться, что в 07:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Рена Кубота (Япо) имеет две победы нокаутом, а Кейт Ояма (Япо) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рена Кубота (Япо) — Кейт Ояма (Япо):

победа Рена Кубота (Япо) – 0, ничья – 0, победа Кейт Ояма (Япо) – 0

Прогноз на матч Рена Кубота (Япо) – Кейт Ояма (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 28.07.2024 :

Букмекерские конторы на бой Рена Кубота (Япо) — Кейт Ояма (Япо) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Рена Кубота (Япо) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Рена Кубота (Япо) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Рена Кубота (Япо) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Рена Кубота (Япо) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Кейт Ояма (Япо) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Кейт Ояма (Япо) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Кейт Ояма (Япо) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Кейт Ояма (Япо) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Кейт Ояма (Япо) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Рена Кубота (Япо) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Рена Кубота (Япо) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Рена Кубота (Япо) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Рена Кубота (Япо) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Рена Кубота (Япо) валится с ног. К тому же, Рена Кубота (Япо) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Рена Кубота (Япо) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Кейт Ояма (Япо) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Кейт Ояма (Япо) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Кейт Ояма (Япо) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Кейт Ояма (Япо) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Кейт Ояма (Япо) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Кейт Ояма (Япо) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Кейт Ояма (Япо) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Рена Кубота (Япо) – Кейт Ояма (Япо) 28.07.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Рена Кубота (Япо) и Кейт Ояма (Япо). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Рена Кубота (Япо) и Кейт Ояма (Япо) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Рена Кубота (Япо) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Кейт Ояма (Япо) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Рена Кубота (Япо) и Кейт Ояма (Япо) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Спортивные прогнозисты считают, что Рена Кубота (Япо) в данный момент сильнее, нежели Кейт Ояма (Япо), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Рена Кубота (Япо)

На самом деле Рена Кубота (Япо) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Рена Кубота (Япо) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Рена Кубота (Япо) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Рена Кубота (Япо) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Рена Кубота (Япо) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Кейт Ояма (Япо)

В данный момент Кейт Ояма (Япо) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Кейт Ояма (Япо) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Кейт Ояма (Япо) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Кейт Ояма (Япо) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Рена Кубота (Япо) — Кейт Ояма (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 28.07.2024

Спортивные эксперты считают, что Рена Кубота (Япо) сейчас намного сильнее, чем Кейт Ояма (Япо), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Рена Кубота (Япо) — Кейт Ояма (Япо) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Рена Кубота (Япо) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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