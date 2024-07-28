«Айман Бенхаюн (Мар)» – «Мохамед Салах (Ирк)». 28.07.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 28-го июля 2024 года состоится интересный поединок Айман Бенхаюн (Мар) — Мохамед Салах (Ирк), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 14:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 14:00 по московскому времени Айман Бенхаюн (Мар) и Мохамед Салах (Ирк) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 28-го июля 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Айман Бенхаюн (Мар) и Мохамед Салах (Ирк) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Айман Бенхаюн (Мар).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Айман Бенхаюн (Мар) — Мохамед Салах (Ирк):

победа Айман Бенхаюн (Мар) – 0, ничья – 0, победа Мохамед Салах (Ирк) – 0

Прогноз на матч Айман Бенхаюн (Мар) – Мохамед Салах (Ирк) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 28-го июля 2024 года :

Так как Айман Бенхаюн (Мар) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Мохамед Салах (Ирк) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Айман Бенхаюн (Мар) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Айман Бенхаюн (Мар) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Айман Бенхаюн (Мар) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Айман Бенхаюн (Мар) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Мохамед Салах (Ирк) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Мохамед Салах (Ирк) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Мохамед Салах (Ирк), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Мохамед Салах (Ирк) должен быть в хорошей физической форме. Мохамед Салах (Ирк) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Айман Бенхаюн (Мар) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Айман Бенхаюн (Мар) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Айман Бенхаюн (Мар) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Айман Бенхаюн (Мар) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Айман Бенхаюн (Мар) валится с ног. К тому же, Айман Бенхаюн (Мар) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Айман Бенхаюн (Мар) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Мохамед Салах (Ирк) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Мохамед Салах (Ирк) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Мохамед Салах (Ирк) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Мохамед Салах (Ирк) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Айман Бенхаюн (Мар) – Мохамед Салах (Ирк) 28.07.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Айман Бенхаюн (Мар) и Мохамед Салах (Ирк). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Айман Бенхаюн (Мар) и Мохамед Салах (Ирк) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Айман Бенхаюн (Мар) и Мохамед Салах (Ирк). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Айман Бенхаюн (Мар) и Мохамед Салах (Ирк) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Айман Бенхаюн (Мар) и Мохамед Салах (Ирк) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Айман Бенхаюн (Мар) и Мохамед Салах (Ирк), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Айман Бенхаюн (Мар) выиграет бой.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Айман Бенхаюн (Мар) — Мохамед Салах (Ирк) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Мохамед Салах (Ирк).

Айман Бенхаюн (Мар)

На самом деле Айман Бенхаюн (Мар) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Айман Бенхаюн (Мар) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Айман Бенхаюн (Мар) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Айман Бенхаюн (Мар) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Айман Бенхаюн (Мар) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Мохамед Салах (Ирк)

Никаких высот Мохамед Салах (Ирк) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Мохамед Салах (Ирк) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Мохамед Салах (Ирк) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Мохамед Салах (Ирк) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Айман Бенхаюн (Мар) — Мохамед Салах (Ирк). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 28-го июля 2024 года

В этом поединке Айман Бенхаюн (Мар) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Мохамед Салах (Ирк), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Айман Бенхаюн (Мар) сейчас находится на пике формы, так что Мохамед Салах (Ирк) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Айман Бенхаюн (Мар).

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