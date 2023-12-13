«Джаджаира Гонсалес (США)» – «Беатрис Ясмин Феррейра (Бра)». 29.07.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 29 июля должен состояться бой Джаджаира Гонсалес (США) — Беатрис Ясмин Феррейра (Бра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:36 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Джаджаира Гонсалес (США) и Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 29 июля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Джаджаира Гонсалес (США) — Беатрис Ясмин Феррейра (Бра). По Москве начало данного поединка будет в 21:36, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джаджаира Гонсалес (США) — Беатрис Ясмин Феррейра (Бра):

победа Джаджаира Гонсалес (США) – 0, ничья – 0, победа Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) – 0

Прогноз на матч Джаджаира Гонсалес (США) – Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) Летние Олимпийские игры 2024, титульный бой, 29 июля :

Букмекерские конторы на бой Джаджаира Гонсалес (США) — Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Джаджаира Гонсалес (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Джаджаира Гонсалес (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Джаджаира Гонсалес (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Джаджаира Гонсалес (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Джаджаира Гонсалес (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Джаджаира Гонсалес (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Джаджаира Гонсалес (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Джаджаира Гонсалес (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Джаджаира Гонсалес (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Джаджаира Гонсалес (США) валится с ног. К тому же, Джаджаира Гонсалес (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Джаджаира Гонсалес (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Джаджаира Гонсалес (США) – Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) 29.07.24

Появление на ринге таких бойцов, как Джаджаира Гонсалес (США) и Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джаджаира Гонсалес (США) и Беатрис Ясмин Феррейра (Бра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Джаджаира Гонсалес (США) и Беатрис Ясмин Феррейра (Бра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Джаджаира Гонсалес (США) и Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Джаджаира Гонсалес (США) и Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Джаджаира Гонсалес (США) и Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Титульный бой Джаджаира Гонсалес (США) — Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Джаджаира Гонсалес (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Джаджаира Гонсалес (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Джаджаира Гонсалес (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Джаджаира Гонсалес (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Джаджаира Гонсалес (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Беатрис Ясмин Феррейра (Бра)

Уже несколько лет Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Джаджаира Гонсалес (США) — Беатрис Ясмин Феррейра (Бра). Прогноз и ставки на матч. Летние Олимпийские игры 2024 29 июля

Никто не сомневается, что Джаджаира Гонсалес (США) намного сильнее, чем Беатрис Ясмин Феррейра (Бра), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Джаджаира Гонсалес (США) — Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Джаджаира Гонсалес (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

http://evolvegame.ru/cat4-853234-chanchan-kreychikovasinyakova-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-letnie-olimpiyskie-igry-2024-29-07-24/

http://rockaluga.ru/cat1-1108786-prognoz-anastasiya-pavlyuchenkova-eshlin-kryuger-29-go-iyulya-2024-goda-stavki-i-koefficienty/