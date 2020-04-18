Кливленд Кавальерс (Parzival) — Денвер Наггетс (Zo0m). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.04.20)

Прогноз и ставка на матч Кливленд Кавальерс (Parzival) — Денвер Наггетс (Zo0m) 19-го апреля 2020 года

19-го апреля 2020 года в 01:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Кливленд Кавальерс (Parzival) примет соперника по национальному первенству Денвер Наггетс (Zo0m).



19-го апреля 2020 года состоится баскетбольный матч Кливленд Кавальерс (Parzival) – Денвер Наггетс (Zo0m), трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 01:15. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Parzival) уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Кливленд Кавальерс (Parzival) — Денвер Наггетс (Zo0m). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поединок между баскетбольными клубами Кливленд Кавальерс (Parzival) и Денвер Наггетс (Zo0m) собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 19-го апреля 2020 года. Ее начало будет в 01:15 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Кливленд Кавальерс (Parzival)

Сейчас баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Parzival) демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Кливленд Кавальерс (Parzival) демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Денвер Наггетс (Zo0m)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Денвер Наггетс (Zo0m) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Денвер Наггетс (Zo0m) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Денвер Наггетс (Zo0m) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

На 19-го апреля 2020 года организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Кливленд Кавальерс (Parzival) — Денвер Наггетс (Zo0m), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 01:15 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Кливленд Кавальерс (Parzival) — Денвер Наггетс (Zo0m). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.04.20)

Кливленд Кавальерс (Parzival)

В последние годы Кливленд Кавальерс (Parzival) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Кливленд Кавальерс (Parzival) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Денвер Наггетс (Zo0m)

Два года назад баскетбольный клуб Денвер Наггетс (Zo0m) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Денвер Наггетс (Zo0m) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Кливленд Кавальерс (Parzival) — Денвер Наггетс (Zo0m) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Кливленд Кавальерс (Parzival) — Денвер Наггетс (Zo0m), который должен пройти 19-го апреля 2020 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 01:15 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Parzival) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Кливленд Кавальерс (Parzival) — Денвер Наггетс (Zo0m): хозяева докажут превосходство над соперником

Прошлый матч баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Parzival) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Parzival) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Кливленд Кавальерс (Parzival) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (Parzival) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Денвер Наггетс (Zo0m) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Денвер Наггетс (Zo0m) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кливленд Кавальерс (Parzival) — Денвер Наггетс (Zo0m). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Parzival) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (Parzival) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (Parzival) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В последнее время баскетбольный клуб Денвер Наггетс (Zo0m) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Денвер Наггетс (Zo0m) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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