Валенсуэла Классик — Нуэва-Эсиха Райс Вангардс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (31.07.24)

Валенсуэла Классик — Нуэва-Эсиха Райс Вангардс (31 июля), ставки и коэффициенты

31 июля в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб Валенсуэла Классик примет соперника по национальному первенству Нуэва-Эсиха Райс Вангардс.



В 13:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов Валенсуэла Классик и Нуэва-Эсиха Райс Вангардс займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 31 июля, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Нуэва-Эсиха Райс Вангардс в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Валенсуэла Классик — Нуэва-Эсиха Райс Вангардс:

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Валенсуэла Классик проводит на своей площадке, и 31 июля хозяевам предстоит матч против игроков клуба Нуэва-Эсиха Райс Вангардс. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 13:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Валенсуэла Классик, а один раз сильнее были игроки БК Нуэва-Эсиха Райс Вангардс.

Валенсуэла Классик

К данному поединку баскетбольный клуб Валенсуэла Классик подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Валенсуэла Классик играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Валенсуэла Классик подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Нуэва-Эсиха Райс Вангардс

На данный момент баскетбольный клуб Нуэва-Эсиха Райс Вангардс занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Нуэва-Эсиха Райс Вангардс мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Нуэва-Эсиха Райс Вангардс не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Валенсуэла Классик — Нуэва-Эсиха Райс Вангардс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вплоть до 31 июля включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Валенсуэла Классик — Нуэва-Эсиха Райс Вангардс. А так как начало встречи в 13:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Валенсуэла Классик практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Валенсуэла Классик — Нуэва-Эсиха Райс Вангардс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (31.07.24)

Валенсуэла Классик

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Валенсуэла Классик наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Валенсуэла Классик сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Валенсуэла Классик всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Валенсуэла Классик бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Нуэва-Эсиха Райс Вангардс

После того, как баскетбольный клуб Нуэва-Эсиха Райс Вангардс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Нуэва-Эсиха Райс Вангардс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Нуэва-Эсиха Райс Вангардс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Валенсуэла Классик — Нуэва-Эсиха Райс Вангардс Прогнозы от БК «БалтБет»

На 31 июля можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Валенсуэла Классик — Нуэва-Эсиха Райс Вангардс, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 13:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Валенсуэла Классик — Нуэва-Эсиха Райс Вангардс: в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне у баскетбольного клуба Валенсуэла Классик подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Валенсуэла Классик и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Валенсуэла Классик еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Валенсуэла Классик сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Нуэва-Эсиха Райс Вангардс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Нуэва-Эсиха Райс Вангардс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Нуэва-Эсиха Райс Вангардс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Валенсуэла Классик — Нуэва-Эсиха Райс Вангардс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Валенсуэла Классик уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Валенсуэла Классик пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Валенсуэла Классик составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Нуэва-Эсиха Райс Вангардс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Нуэва-Эсиха Райс Вангардс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Нуэва-Эсиха Райс Вангардс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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