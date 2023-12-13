«Айбек Оралбай (Каз)» – «Лорен Альфонсо Домингес (Азе)». 01.08.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Айбек Оралбай (Каз) проведет 01.08.2024, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Лорен Альфонсо Домингес (Азе). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 18:54 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 18:54 по московскому времени Айбек Оралбай (Каз) и Лорен Альфонсо Домингес (Азе) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 01.08.2024, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Айбек Оралбай (Каз) и Лорен Альфонсо Домингес (Азе) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Айбек Оралбай (Каз).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Айбек Оралбай (Каз) — Лорен Альфонсо Домингес (Азе):

победа Айбек Оралбай (Каз) – 0, ничья – 0, победа Лорен Альфонсо Домингес (Азе) – 0

Прогноз на матч Айбек Оралбай (Каз) – Лорен Альфонсо Домингес (Азе) Летние Олимпийские игры 2024, титульный бой, 01.08.2024 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Айбек Оралбай (Каз) станет победителем боя. Если выиграет Лорен Альфонсо Домингес (Азе), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Айбек Оралбай (Каз) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Айбек Оралбай (Каз) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Айбек Оралбай (Каз) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Айбек Оралбай (Каз) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Айбек Оралбай (Каз) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Айбек Оралбай (Каз) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Айбек Оралбай (Каз) может и не устоять на ногах.

Лорен Альфонсо Домингес (Азе) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Лорен Альфонсо Домингес (Азе) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Лорен Альфонсо Домингес (Азе), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Лорен Альфонсо Домингес (Азе) должен быть в хорошей физической форме. Лорен Альфонсо Домингес (Азе) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Айбек Оралбай (Каз) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Айбек Оралбай (Каз) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Айбек Оралбай (Каз) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Айбек Оралбай (Каз) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Айбек Оралбай (Каз) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Айбек Оралбай (Каз) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Лорен Альфонсо Домингес (Азе) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Лорен Альфонсо Домингес (Азе) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Лорен Альфонсо Домингес (Азе) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Лорен Альфонсо Домингес (Азе) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Лорен Альфонсо Домингес (Азе), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Айбек Оралбай (Каз) – Лорен Альфонсо Домингес (Азе) 01.08.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Айбек Оралбай (Каз) и Лорен Альфонсо Домингес (Азе), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Айбек Оралбай (Каз) и Лорен Альфонсо Домингес (Азе) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Айбек Оралбай (Каз) и Лорен Альфонсо Домингес (Азе) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Айбек Оралбай (Каз) и Лорен Альфонсо Домингес (Азе) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Айбек Оралбай (Каз) — Лорен Альфонсо Домингес (Азе) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Айбек Оралбай (Каз) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Айбек Оралбай (Каз) и Лорен Альфонсо Домингес (Азе), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Лорен Альфонсо Домингес (Азе) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Айбек Оралбай (Каз)

Как бы Айбек Оралбай (Каз) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Айбек Оралбай (Каз) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Айбек Оралбай (Каз) дрался на ринге только с представителями своей страны. Айбек Оралбай (Каз) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Айбек Оралбай (Каз) совершенно не работает над собственной защитой.

Лорен Альфонсо Домингес (Азе)

Сейчас Лорен Альфонсо Домингес (Азе) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Лорен Альфонсо Домингес (Азе) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Лорен Альфонсо Домингес (Азе) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Лорен Альфонсо Домингес (Азе) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Лорен Альфонсо Домингес (Азе) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Айбек Оралбай (Каз) — Лорен Альфонсо Домингес (Азе). Прогноз и ставки на матч. Летние Олимпийские игры 2024 01.08.2024

Никто не сомневается, что Айбек Оралбай (Каз) намного сильнее, чем Лорен Альфонсо Домингес (Азе), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Айбек Оралбай (Каз) — Лорен Альфонсо Домингес (Азе) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Айбек Оралбай (Каз) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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