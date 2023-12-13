«Назым Кызайбай (Каз)» – «Кэролайн Де Алмейда (Бра)». 01.08.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Назым Кызайбай (Каз) — Кэролайн Де Алмейда (Бра) на 01-го августа 2024 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Назым Кызайбай (Каз) и Кэролайн Де Алмейда (Бра) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 16:30.

Стало известно, что именно 01-го августа 2024 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Назым Кызайбай (Каз) — Кэролайн Де Алмейда (Бра). По Москве начало данного поединка будет в 16:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Назым Кызайбай (Каз) — Кэролайн Де Алмейда (Бра):

победа Назым Кызайбай (Каз) – 0, ничья – 0, победа Кэролайн Де Алмейда (Бра) – 0

Прогноз на матч Назым Кызайбай (Каз) – Кэролайн Де Алмейда (Бра) Летние Олимпийские игры 2024, титульный бой, 01-го августа 2024 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Назым Кызайбай (Каз) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Кэролайн Де Алмейда (Бра) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Назым Кызайбай (Каз) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Назым Кызайбай (Каз) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Назым Кызайбай (Каз) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Назым Кызайбай (Каз) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Назым Кызайбай (Каз) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Кэролайн Де Алмейда (Бра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Кэролайн Де Алмейда (Бра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Кэролайн Де Алмейда (Бра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Кэролайн Де Алмейда (Бра) должен быть в хорошей физической форме. Кэролайн Де Алмейда (Бра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Назым Кызайбай (Каз) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Назым Кызайбай (Каз) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Назым Кызайбай (Каз) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Назым Кызайбай (Каз) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Назым Кызайбай (Каз) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Назым Кызайбай (Каз) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Кэролайн Де Алмейда (Бра) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Кэролайн Де Алмейда (Бра) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Кэролайн Де Алмейда (Бра) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Кэролайн Де Алмейда (Бра) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Кэролайн Де Алмейда (Бра) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Назым Кызайбай (Каз) – Кэролайн Де Алмейда (Бра) 01.08.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Назым Кызайбай (Каз) и Кэролайн Де Алмейда (Бра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Назым Кызайбай (Каз) и Кэролайн Де Алмейда (Бра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Назым Кызайбай (Каз) и Кэролайн Де Алмейда (Бра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Назым Кызайбай (Каз) и Кэролайн Де Алмейда (Бра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Назым Кызайбай (Каз) — Кэролайн Де Алмейда (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Кэролайн Де Алмейда (Бра) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Назым Кызайбай (Каз) и Кэролайн Де Алмейда (Бра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Кэролайн Де Алмейда (Бра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Назым Кызайбай (Каз)

Назым Кызайбай (Каз) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Назым Кызайбай (Каз) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Назым Кызайбай (Каз) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Назым Кызайбай (Каз) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Назым Кызайбай (Каз) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Кэролайн Де Алмейда (Бра)

Прошлый бой Кэролайн Де Алмейда (Бра) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Кэролайн Де Алмейда (Бра) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Кэролайн Де Алмейда (Бра) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Кэролайн Де Алмейда (Бра) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Назым Кызайбай (Каз) — Кэролайн Де Алмейда (Бра). Прогноз и ставки на матч. Летние Олимпийские игры 2024 01-го августа 2024 года

В настоящее время Назым Кызайбай (Каз) и Кэролайн Де Алмейда (Бра) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Назым Кызайбай (Каз) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Назым Кызайбай (Каз) сейчас находится на пике формы, так что Кэролайн Де Алмейда (Бра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Назым Кызайбай (Каз).

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