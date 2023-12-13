Бара/Радисич — Зантедеши/Кавалле-Реимерс: соперники не будут долго запрягать

Бара/Радисич — Зантедеши/Кавалле-Реимерс (01 августа), ставки и коэффициенты

01 августа в 18:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бара/Радисич , а противостоять в этом поединке будет Зантедеши/Кавалле-Реимерс.



В 18:30 по Москве Бара/Радисич и Зантедеши/Кавалле-Реимерс выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 01 августа. Единственный раз Бара/Радисич и Зантедеши/Кавалле-Реимерс встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Бара/Радисич сейчас считается фаворитом.



Бара/Радисич — Зантедеши/Кавалле-Реимерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Бара/Радисич — Зантедеши/Кавалле-Реимерс запланирован организаторами турнира на 01 августа, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 18:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Бара/Радисич и Зантедеши/Кавалле-Реимерс встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Бара/Радисич имеет три победы при одном поражении.

Бара/Радисич

В большинстве своих выигранных поединков Бара/Радисич берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Бара/Радисич с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Бара/Радисич сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Бара/Радисич также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Зантедеши/Кавалле-Реимерс

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Зантедеши/Кавалле-Реимерс на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Зантедеши/Кавалле-Реимерс демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Зантедеши/Кавалле-Реимерс имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Зантедеши/Кавалле-Реимерс намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Зантедеши/Кавалле-Реимерс не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Зантедеши/Кавалле-Реимерс будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Зантедеши/Кавалле-Реимерс и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Зантедеши/Кавалле-Реимерс умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Бара/Радисич — Зантедеши/Кавалле-Реимерс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Бара/Радисич и Зантедеши/Кавалле-Реимерс. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Бара/Радисич и Зантедеши/Кавалле-Реимерс продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Бара/Радисич — Зантедеши/Кавалле-Реимерс 01 августа

Бара/Радисич

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Бара/Радисич, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Бара/Радисич уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Бара/Радисич старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Бара/Радисич, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Бара/Радисич не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Бара/Радисич все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Бара/Радисич точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Зантедеши/Кавалле-Реимерс

В этом сезоне Зантедеши/Кавалле-Реимерс действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Зантедеши/Кавалле-Реимерс обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Зантедеши/Кавалле-Реимерс не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Зантедеши/Кавалле-Реимерс не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Зантедеши/Кавалле-Реимерс имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Бара/Радисич — Зантедеши/Кавалле-Реимерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Бара/Радисич и Зантедеши/Кавалле-Реимерс, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Бара/Радисич и Зантедеши/Кавалле-Реимерс играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Бара/Радисич, и Зантедеши/Кавалле-Реимерс неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Бара/Радисич — Зантедеши/Кавалле-Реимерс: соперники не будут долго запрягать

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Бара/Радисич и Зантедеши/Кавалле-Реимерс из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Зантедеши/Кавалле-Реимерс относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Зантедеши/Кавалле-Реимерс проводит второй или третий матч. А вот Бара/Радисич как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Бара/Радисич, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Бара/Радисич без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Бара/Радисич вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бара/Радисич — Зантедеши/Кавалле-Реимерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Бара/Радисич и Зантедеши/Кавалле-Реимерс сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Бара/Радисич, и Зантедеши/Кавалле-Реимерс будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-855668-prognozy-i-stavki-na-match-gabriel-diallo-etan-kuinn-02-08-24/