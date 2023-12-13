Сарайва Дос Сантос/Тосетто — Гима/Палоси. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.08.24)

Прогноз и ставка на матч Сарайва Дос Сантос/Тосетто — Гима/Палоси 02 августа

02 августа в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сарайва Дос Сантос/Тосетто , а противостоять в этом поединке будет Гима/Палоси.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 02 августа, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Сарайва Дос Сантос/Тосетто — Гима/Палоси. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 17:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Сарайва Дос Сантос/Тосетто, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Сарайва Дос Сантос/Тосетто — Гима/Палоси. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 02 августа, так что в разделе тенниса можно найти поединок Сарайва Дос Сантос/Тосетто — Гима/Палоси. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 17:00 по Москве, пока не начался поединок. Сарайва Дос Сантос/Тосетто и Гима/Палоси еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Сарайва Дос Сантос/Тосетто

Этот турнир Сарайва Дос Сантос/Тосетто проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Сарайва Дос Сантос/Тосетто может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Сарайва Дос Сантос/Тосетто однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Сарайва Дос Сантос/Тосетто имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Сарайва Дос Сантос/Тосетто левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Сарайва Дос Сантос/Тосетто хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Гима/Палоси

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Гима/Палоси имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Гима/Палоси демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Гима/Палоси не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Гима/Палоси не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

ITF, Сарайва Дос Сантос/Тосетто — Гима/Палоси

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Сарайва Дос Сантос/Тосетто и Гима/Палоси. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Сарайва Дос Сантос/Тосетто и Гима/Палоси продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Сарайва Дос Сантос/Тосетто — Гима/Палоси. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.08.24)

Сарайва Дос Сантос/Тосетто

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Сарайва Дос Сантос/Тосетто, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Сарайва Дос Сантос/Тосетто уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Сарайва Дос Сантос/Тосетто старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Сарайва Дос Сантос/Тосетто, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Сарайва Дос Сантос/Тосетто не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Сарайва Дос Сантос/Тосетто все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Сарайва Дос Сантос/Тосетто точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Гима/Палоси

Этот сезон Гима/Палоси проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Гима/Палоси снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Гима/Палоси слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Гима/Палоси допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Сарайва Дос Сантос/Тосетто — Гима/Палоси Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Сарайва Дос Сантос/Тосетто и Гима/Палоси. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Сарайва Дос Сантос/Тосетто и Гима/Палоси встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Сарайва Дос Сантос/Тосетто и Гима/Палоси довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Сарайва Дос Сантос/Тосетто и Гима/Палоси подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Сарайва Дос Сантос/Тосетто — Гима/Палоси: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Сарайва Дос Сантос/Тосетто имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Сарайва Дос Сантос/Тосетто и Гима/Палоси отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Гима/Палоси в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Сарайва Дос Сантос/Тосетто превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Гима/Палоси сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Сарайва Дос Сантос/Тосетто гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сарайва Дос Сантос/Тосетто — Гима/Палоси. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Сарайва Дос Сантос/Тосетто и Гима/Палоси. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Сарайва Дос Сантос/Тосетто и для Гима/Палоси, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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