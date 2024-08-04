«Юань Чанг (Кит)» – «Чол-Ми Пан (С.Кор)». 04.08.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 04 августа букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Юань Чанг (Кит) — Чол-Ми Пан (С.Кор). На ринге его участники появятся в 13:04 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Юань Чанг (Кит) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Юань Чанг (Кит) обладает несколькими чемпионскими титулами и 04 августа предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Чол-Ми Пан (С.Кор), так что вряд ли в 13:04 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Юань Чанг (Кит) — Чол-Ми Пан (С.Кор):

победа Юань Чанг (Кит) – 0, ничья – 0, победа Чол-Ми Пан (С.Кор) – 0

Прогноз на матч Юань Чанг (Кит) – Чол-Ми Пан (С.Кор) Летние Олимпийские игры 2024, титульный бой, 04 августа :

Букмекерские конторы на бой Юань Чанг (Кит) — Чол-Ми Пан (С.Кор) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Юань Чанг (Кит) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Юань Чанг (Кит) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Юань Чанг (Кит) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Юань Чанг (Кит) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Юань Чанг (Кит) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Юань Чанг (Кит) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Юань Чанг (Кит) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Чол-Ми Пан (С.Кор) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Чол-Ми Пан (С.Кор) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Чол-Ми Пан (С.Кор) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Чол-Ми Пан (С.Кор) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Чол-Ми Пан (С.Кор) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Юань Чанг (Кит) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Юань Чанг (Кит) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Юань Чанг (Кит) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Юань Чанг (Кит) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Юань Чанг (Кит) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Юань Чанг (Кит) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Чол-Ми Пан (С.Кор) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Чол-Ми Пан (С.Кор) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Чол-Ми Пан (С.Кор) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Чол-Ми Пан (С.Кор) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Чол-Ми Пан (С.Кор) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Юань Чанг (Кит) – Чол-Ми Пан (С.Кор) 04.08.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Юань Чанг (Кит) и Чол-Ми Пан (С.Кор) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Юань Чанг (Кит) и Чол-Ми Пан (С.Кор) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Юань Чанг (Кит) — Чол-Ми Пан (С.Кор) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Юань Чанг (Кит) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Юань Чанг (Кит) — Чол-Ми Пан (С.Кор) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Чол-Ми Пан (С.Кор), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Юань Чанг (Кит)

Свою самую выдающуюся победу Юань Чанг (Кит) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Юань Чанг (Кит) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Юань Чанг (Кит) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Юань Чанг (Кит) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Юань Чанг (Кит) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Чол-Ми Пан (С.Кор)

Уже несколько лет Чол-Ми Пан (С.Кор) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Чол-Ми Пан (С.Кор) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Чол-Ми Пан (С.Кор) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Юань Чанг (Кит) — Чол-Ми Пан (С.Кор). Прогноз и ставки на матч. Летние Олимпийские игры 2024 04 августа

Так как Юань Чанг (Кит) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Чол-Ми Пан (С.Кор).

Статистика и личные встречи

Так как Юань Чанг (Кит) и Чол-Ми Пан (С.Кор) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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