«Чэнь Ниен-Чин (Тай)» – «Лю Ян (Кит)». 06.08.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 06.08.2024 состоится интересный поединок Чэнь Ниен-Чин (Тай) — Лю Ян (Кит), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 23:50 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 23:50 по московскому времени Чэнь Ниен-Чин (Тай) и Лю Ян (Кит) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 06.08.2024, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Чэнь Ниен-Чин (Тай) и Лю Ян (Кит) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Чэнь Ниен-Чин (Тай).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Чэнь Ниен-Чин (Тай) — Лю Ян (Кит):

победа Чэнь Ниен-Чин (Тай) – 0, ничья – 0, победа Лю Ян (Кит) – 0

Прогноз на матч Чэнь Ниен-Чин (Тай) – Лю Ян (Кит) Летние Олимпийские игры 2024, титульный бой, 06.08.2024 :

Букмекерские конторы на бой Чэнь Ниен-Чин (Тай) — Лю Ян (Кит) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Чэнь Ниен-Чин (Тай) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Чэнь Ниен-Чин (Тай) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Чэнь Ниен-Чин (Тай) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Чэнь Ниен-Чин (Тай) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Лю Ян (Кит) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Лю Ян (Кит) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Лю Ян (Кит), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Лю Ян (Кит) должен быть в хорошей физической форме. Лю Ян (Кит) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Чэнь Ниен-Чин (Тай) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Чэнь Ниен-Чин (Тай) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Чэнь Ниен-Чин (Тай) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Чэнь Ниен-Чин (Тай) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Лю Ян (Кит) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Лю Ян (Кит) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Лю Ян (Кит) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Лю Ян (Кит) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Лю Ян (Кит) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Лю Ян (Кит) должен задуматься о своей обороне.

Чэнь Ниен-Чин (Тай) – Лю Ян (Кит) 06.08.24

Появление на ринге таких бойцов, как Чэнь Ниен-Чин (Тай) и Лю Ян (Кит) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Чэнь Ниен-Чин (Тай) и Лю Ян (Кит). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Чэнь Ниен-Чин (Тай) и Лю Ян (Кит). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Чэнь Ниен-Чин (Тай) и Лю Ян (Кит) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Чэнь Ниен-Чин (Тай) и Лю Ян (Кит) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Чэнь Ниен-Чин (Тай) и Лю Ян (Кит), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Чэнь Ниен-Чин (Тай) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Чэнь Ниен-Чин (Тай) и Лю Ян (Кит), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Лю Ян (Кит) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Чэнь Ниен-Чин (Тай)

В своей профессиональной карьере Чэнь Ниен-Чин (Тай) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Чэнь Ниен-Чин (Тай) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Чэнь Ниен-Чин (Тай) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Чэнь Ниен-Чин (Тай) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Чэнь Ниен-Чин (Тай) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Лю Ян (Кит)

Сейчас Лю Ян (Кит) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Лю Ян (Кит) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Лю Ян (Кит) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Лю Ян (Кит) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Лю Ян (Кит) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Чэнь Ниен-Чин (Тай) — Лю Ян (Кит). Прогноз и ставки на матч. Летние Олимпийские игры 2024 06.08.2024

В этом поединке Чэнь Ниен-Чин (Тай) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Лю Ян (Кит), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Чэнь Ниен-Чин (Тай) будет намного сильнее, чем Лю Ян (Кит), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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