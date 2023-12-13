Алжир 3×3 23 (жен) — Уганда 3×3 23 (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (06.08.24)

Прогноз и ставка на матч Алжир 3×3 23 (жен) — Уганда 3×3 23 (жен) 06.08.2024

06.08.2024 в 15:50 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Лига Наций до 23 лет 3х3, в котором на своей площадке местный клуб Алжир 3×3 23 (жен) примет соперника по национальному первенству Уганда 3×3 23 (жен).



Болельщики баскетбольного клуба Алжир 3×3 23 (жен) очень любят матчи против БК Уганда 3×3 23 (жен), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 06.08.2024 хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 15:50 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Алжир 3×3 23 (жен) одержали три легкие победы.



Алжир 3×3 23 (жен) — Уганда 3×3 23 (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Алжир 3×3 23 (жен) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Уганда 3×3 23 (жен). Данный поединок будет сыгран 06.08.2024, а по московскому времени его начало состоится в 15:50. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Уганда 3×3 23 (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Алжир 3×3 23 (жен)

Баскетбольный клуб Алжир 3×3 23 (жен) в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Алжир 3×3 23 (жен) проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Уганда 3×3 23 (жен)

Президент баскетбольного клуба Уганда 3×3 23 (жен) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Уганда 3×3 23 (жен) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Уганда 3×3 23 (жен) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Лига Наций до 23 лет 3х3, Алжир 3×3 23 (жен) — Уганда 3×3 23 (жен)

Главный тренер баскетбольного клуба Алжир 3×3 23 (жен) пообещал, что 06.08.2024 его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 15:50 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Уганда 3×3 23 (жен). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Алжир 3×3 23 (жен) — Уганда 3×3 23 (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (06.08.24)

Алжир 3×3 23 (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Алжир 3×3 23 (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Алжир 3×3 23 (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Уганда 3×3 23 (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Уганда 3×3 23 (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Уганда 3×3 23 (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Уганда 3×3 23 (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Алжир 3×3 23 (жен) — Уганда 3×3 23 (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 06.08.2024 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Алжир 3×3 23 (жен) — Уганда 3×3 23 (жен), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 15:50 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Алжир 3×3 23 (жен) — Уганда 3×3 23 (жен): хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне баскетбольный клуб Алжир 3×3 23 (жен) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Алжир 3×3 23 (жен) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Алжир 3×3 23 (жен) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Уганда 3×3 23 (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Уганда 3×3 23 (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Уганда 3×3 23 (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Уганда 3×3 23 (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алжир 3×3 23 (жен) — Уганда 3×3 23 (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Алжир 3×3 23 (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Алжир 3×3 23 (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Алжир 3×3 23 (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Уганда 3×3 23 (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Уганда 3×3 23 (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Уганда 3×3 23 (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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