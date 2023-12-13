«Нурбек Оралбай (Каз)» – «Александр Хижняк (Укр)». 07.08.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Нурбек Оралбай (Каз) проведет 07-го августа, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Александр Хижняк (Укр). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 23:51 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 07-го августа пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Нурбек Оралбай (Каз) — Александр Хижняк (Укр). По Москве начало данного поединка будет в 23:51, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нурбек Оралбай (Каз) — Александр Хижняк (Укр):

победа Нурбек Оралбай (Каз) – 0, ничья – 0, победа Александр Хижняк (Укр) – 0

Прогноз на матч Нурбек Оралбай (Каз) – Александр Хижняк (Укр) Летние Олимпийские игры 2024, титульный бой, 07-го августа :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Нурбек Оралбай (Каз) не очень выгодно, а вот Александр Хижняк (Укр) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Нурбек Оралбай (Каз) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Нурбек Оралбай (Каз) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Нурбек Оралбай (Каз) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Нурбек Оралбай (Каз) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Нурбек Оралбай (Каз) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Александр Хижняк (Укр) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Александр Хижняк (Укр) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Александр Хижняк (Укр) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Александр Хижняк (Укр) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Александр Хижняк (Укр) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Нурбек Оралбай (Каз) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Нурбек Оралбай (Каз) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Нурбек Оралбай (Каз) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Нурбек Оралбай (Каз) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Нурбек Оралбай (Каз) валится с ног. К тому же, Нурбек Оралбай (Каз) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Нурбек Оралбай (Каз) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Александр Хижняк (Укр) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Александр Хижняк (Укр) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Александр Хижняк (Укр) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Александр Хижняк (Укр) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Александр Хижняк (Укр), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Нурбек Оралбай (Каз) – Александр Хижняк (Укр) 07.08.24

Появление на ринге таких бойцов, как Нурбек Оралбай (Каз) и Александр Хижняк (Укр) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Нурбек Оралбай (Каз) и Александр Хижняк (Укр). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Нурбек Оралбай (Каз) и Александр Хижняк (Укр) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Нурбек Оралбай (Каз) легко справится с таким соперником, как Александр Хижняк (Укр). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Нурбек Оралбай (Каз) и Александр Хижняк (Укр), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Александр Хижняк (Укр) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Нурбек Оралбай (Каз)

Хотя Нурбек Оралбай (Каз) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Нурбек Оралбай (Каз) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Нурбек Оралбай (Каз) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Нурбек Оралбай (Каз) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Нурбек Оралбай (Каз) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Александр Хижняк (Укр)

Никаких высот Александр Хижняк (Укр) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Александр Хижняк (Укр) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Александр Хижняк (Укр) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Александр Хижняк (Укр) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Нурбек Оралбай (Каз) — Александр Хижняк (Укр). Прогноз и ставки на матч. Летние Олимпийские игры 2024 07-го августа

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Нурбек Оралбай (Каз) — Александр Хижняк (Укр) собираются ставить на то, что сильнее будет Нурбек Оралбай (Каз), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Нурбек Оралбай (Каз) — Александр Хижняк (Укр) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Александр Хижняк (Укр) выиграет нокаутом.

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