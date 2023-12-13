Гласспул/Мектич — Рублёв/Хачанов. Прогноз, ставки на матч. ATP (07.08.24)

07.08.2024 в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Гласспул/Мектич , а противостоять в этом поединке будет Рублёв/Хачанов.



Судья теннисного матча Гласспул/Мектич — Рублёв/Хачанов должен дать знак о старте игры в 17:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 07.08.2024, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Гласспул/Мектич и Рублёв/Хачанов более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Гласспул/Мектич имеет четыре победы, то Рублёв/Хачанов может похвастаться лишь двумя победами.



Гласспул/Мектич — Рублёв/Хачанов. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Гласспул/Мектич имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 07.08.2024 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Рублёв/Хачанов. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 17:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Гласспул/Мектич имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Гласспул/Мектич

В этом сезоне Гласспул/Мектич демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Гласспул/Мектич снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Гласспул/Мектич является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Гласспул/Мектич не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Гласспул/Мектич еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Рублёв/Хачанов

На этом турнире Рублёв/Хачанов выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Рублёв/Хачанов снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Рублёв/Хачанов чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Рублёв/Хачанов уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Рублёв/Хачанов зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Гласспул/Мектич и Рублёв/Хачанов. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Гласспул/Мектич и Рублёв/Хачанов в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Гласспул/Мектич и Рублёв/Хачанов имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Гласспул/Мектич — Рублёв/Хачанов. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (07.08.24)

Гласспул/Мектич

Несмотря на внушительный возраст, Гласспул/Мектич демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Гласспул/Мектич гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Гласспул/Мектич обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Гласспул/Мектич снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Гласспул/Мектич может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Рублёв/Хачанов

Этот сезон Рублёв/Хачанов проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Рублёв/Хачанов снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Рублёв/Хачанов слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Рублёв/Хачанов допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Гласспул/Мектич — Рублёв/Хачанов Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Гласспул/Мектич и Рублёв/Хачанов начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Гласспул/Мектич и Рублёв/Хачанов показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Гласспул/Мектич и Рублёв/Хачанов провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Гласспул/Мектич и Рублёв/Хачанов действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Гласспул/Мектич — Рублёв/Хачанов: соперники не будут долго запрягать

Гласспул/Мектич и Рублёв/Хачанов которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Гласспул/Мектич имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Рублёв/Хачанов хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Гласспул/Мектич. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Рублёв/Хачанов умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Гласспул/Мектич довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Рублёв/Хачанов вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Гласспул/Мектич.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гласспул/Мектич — Рублёв/Хачанов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Гласспул/Мектич и Рублёв/Хачанов сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Гласспул/Мектич, и Рублёв/Хачанов будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-858572-bandurovskayapodlinska-pavlikovskayahertel-prognoz-i-stavki-ot-professionala-07-08-24/