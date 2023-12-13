Артур Нагель — Андре Штейнбах. Прогноз, ставки на матч(15.08.24)

Артур Нагель — Андре Штейнбах (15-го августа), ставки и коэффициенты

15-го августа в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Артур Нагель , а противостоять в этом поединке будет Андре Штейнбах.



Теннисное противостояние Артур Нагель — Андре Штейнбах пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 15-го августа. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 12:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Артур Нагель является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Артур Нагель — Андре Штейнбах:

До 15-го августа осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Артур Нагель — Андре Штейнбах вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Артур Нагель и Андре Штейнбах не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 12:00 по МСК.

Артур Нагель

Этот турнир Артур Нагель проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Артур Нагель может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Артур Нагель однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Артур Нагель имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Артур Нагель левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Артур Нагель хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Андре Штейнбах

Нынешняя форма, которую демонстрирует Андре Штейнбах еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Андре Штейнбах постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Андре Штейнбах пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Андре Штейнбах не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Андре Штейнбах не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Артур Нагель» — «Андре Штейнбах»: прогноз автора

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Артур Нагель — Андре Штейнбах. Прогноз, ставки на матч(15.08.24)

Артур Нагель

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Артур Нагель, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Артур Нагель уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Артур Нагель старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Артур Нагель, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Артур Нагель не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Артур Нагель все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Артур Нагель точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Андре Штейнбах

Андре Штейнбах лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Андре Штейнбах играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Андре Штейнбах начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Андре Штейнбах выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Андре Штейнбах сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Артур Нагель — Андре Штейнбах Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Артур Нагель и Андре Штейнбах. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Артур Нагель — Андре Штейнбах: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Артур Нагель имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Артур Нагель и Андре Штейнбах отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Андре Штейнбах в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Артур Нагель превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Андре Штейнбах сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Артур Нагель гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Артур Нагель — Андре Штейнбах. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Артур Нагель и Андре Штейнбах сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Артур Нагель, и Андре Штейнбах будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-863651-dutra-da-silvapereyra-bragabraga-prognoz-i-stavki-ot-professionala-15-08-24/