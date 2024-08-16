«Гаджи Рабаданов (Рос)» – «Майкл Дюфорт (Кан)». 16.08.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 16.08.2024 должен состояться бой Гаджи Рабаданов (Рос) — Майкл Дюфорт (Кан), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 23:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Гаджи Рабаданов (Рос) и Майкл Дюфорт (Кан) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Гаджи Рабаданов (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 16.08.2024 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Майкл Дюфорт (Кан), так что вряд ли в 23:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гаджи Рабаданов (Рос) — Майкл Дюфорт (Кан):

победа Гаджи Рабаданов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Майкл Дюфорт (Кан) – 0

Прогноз на матч Гаджи Рабаданов (Рос) – Майкл Дюфорт (Кан) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16.08.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Гаджи Рабаданов (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Майкл Дюфорт (Кан) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Гаджи Рабаданов (Рос) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Гаджи Рабаданов (Рос) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Гаджи Рабаданов (Рос) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Гаджи Рабаданов (Рос) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Майкл Дюфорт (Кан) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Майкл Дюфорт (Кан) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Майкл Дюфорт (Кан) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Майкл Дюфорт (Кан) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Майкл Дюфорт (Кан) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Гаджи Рабаданов (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Гаджи Рабаданов (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Гаджи Рабаданов (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Гаджи Рабаданов (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Майкл Дюфорт (Кан) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Майкл Дюфорт (Кан) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Майкл Дюфорт (Кан) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Майкл Дюфорт (Кан) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Майкл Дюфорт (Кан) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Гаджи Рабаданов (Рос) – Майкл Дюфорт (Кан) 16.08.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Гаджи Рабаданов (Рос) и Майкл Дюфорт (Кан). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Гаджи Рабаданов (Рос) и Майкл Дюфорт (Кан). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Гаджи Рабаданов (Рос) и Майкл Дюфорт (Кан) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Гаджи Рабаданов (Рос) и Майкл Дюфорт (Кан) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Гаджи Рабаданов (Рос) — Майкл Дюфорт (Кан) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Майкл Дюфорт (Кан) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Гаджи Рабаданов (Рос) и Майкл Дюфорт (Кан), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Майкл Дюфорт (Кан) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Гаджи Рабаданов (Рос)

Свою самую выдающуюся победу Гаджи Рабаданов (Рос) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Гаджи Рабаданов (Рос) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Гаджи Рабаданов (Рос) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Гаджи Рабаданов (Рос) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Гаджи Рабаданов (Рос) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Майкл Дюфорт (Кан)

Прошлый бой Майкл Дюфорт (Кан) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Майкл Дюфорт (Кан) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Майкл Дюфорт (Кан) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Майкл Дюфорт (Кан) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Гаджи Рабаданов (Рос) — Майкл Дюфорт (Кан). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16.08.2024

Так как Гаджи Рабаданов (Рос) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Майкл Дюфорт (Кан).

Статистика и личные встречи

В этом бою Гаджи Рабаданов (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Майкл Дюфорт (Кан) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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http://rockaluga.ru/cat2-1117852-prognoz-na-match-dr%d1%91bak-frogn-19-ullensaker-kisa-19-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-15-08-24/