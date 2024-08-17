«Гаджи Рабаданов (Рос)» – «Майкл Дюфорт (Кан)». 17.08.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Гаджи Рабаданов (Рос) проведет 17-го августа, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Майкл Дюфорт (Кан). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 05:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Гаджи Рабаданов (Рос) — Майкл Дюфорт (Кан) пройдет 17-го августа, и можно не сомневаться, что в 05:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Гаджи Рабаданов (Рос) имеет две победы нокаутом, а Майкл Дюфорт (Кан) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гаджи Рабаданов (Рос) — Майкл Дюфорт (Кан):

победа Гаджи Рабаданов (Рос) – 1.21, ничья – 65, победа Майкл Дюфорт (Кан) – 4.495

Прогноз на матч Гаджи Рабаданов (Рос) – Майкл Дюфорт (Кан) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17-го августа :

Ставки по коэффициенту 1.21 окажутся выигрышными, если Гаджи Рабаданов (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Майкл Дюфорт (Кан), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 4.495.

История личных встреч

В свои 32 года Гаджи Рабаданов (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Гаджи Рабаданов (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Гаджи Рабаданов (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Гаджи Рабаданов (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Гаджи Рабаданов (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Майкл Дюфорт (Кан) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Майкл Дюфорт (Кан) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Майкл Дюфорт (Кан) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Майкл Дюфорт (Кан) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Майкл Дюфорт (Кан) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Гаджи Рабаданов (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Гаджи Рабаданов (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Гаджи Рабаданов (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Гаджи Рабаданов (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Гаджи Рабаданов (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Гаджи Рабаданов (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Майкл Дюфорт (Кан) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Майкл Дюфорт (Кан) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Майкл Дюфорт (Кан) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Майкл Дюфорт (Кан) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Гаджи Рабаданов (Рос) – Майкл Дюфорт (Кан) 17.08.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Гаджи Рабаданов (Рос) и Майкл Дюфорт (Кан) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Гаджи Рабаданов (Рос) и Майкл Дюфорт (Кан). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Гаджи Рабаданов (Рос) и Майкл Дюфорт (Кан) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Гаджи Рабаданов (Рос) и Майкл Дюфорт (Кан) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Гаджи Рабаданов (Рос) — Майкл Дюфорт (Кан) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Гаджи Рабаданов (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Спортивные прогнозисты считают, что Гаджи Рабаданов (Рос) в данный момент сильнее, нежели Майкл Дюфорт (Кан), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Гаджи Рабаданов (Рос)

Гаджи Рабаданов (Рос) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Гаджи Рабаданов (Рос) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Гаджи Рабаданов (Рос) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Гаджи Рабаданов (Рос) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Гаджи Рабаданов (Рос) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Майкл Дюфорт (Кан)

Майкл Дюфорт (Кан) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Майкл Дюфорт (Кан) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Майкл Дюфорт (Кан) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Майкл Дюфорт (Кан) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Майкл Дюфорт (Кан) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Гаджи Рабаданов (Рос) — Майкл Дюфорт (Кан). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17-го августа

В настоящее время Гаджи Рабаданов (Рос) и Майкл Дюфорт (Кан) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Гаджи Рабаданов (Рос) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Гаджи Рабаданов (Рос) легко справится с таким соперником, как Майкл Дюфорт (Кан). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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