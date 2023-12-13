«Мейсон Пейн (Вел)» – «Джон Генри Москера (Кол)». 17.08.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Мейсон Пейн (Вел) — Джон Генри Москера (Кол) на 17-го августа 2024 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Мейсон Пейн (Вел) и Джон Генри Москера (Кол) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 20:00.

До 17-го августа 2024 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Мейсон Пейн (Вел) — Джон Генри Москера (Кол). Это будет продолжаться вплоть до 20:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мейсон Пейн (Вел) — Джон Генри Москера (Кол):

победа Мейсон Пейн (Вел) – 0, ничья – 0, победа Джон Генри Москера (Кол) – 0

Прогноз на матч Мейсон Пейн (Вел) – Джон Генри Москера (Кол) Бои, титульный бой, 17-го августа 2024 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Мейсон Пейн (Вел) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Джон Генри Москера (Кол) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Мейсон Пейн (Вел) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Мейсон Пейн (Вел) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Мейсон Пейн (Вел) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Мейсон Пейн (Вел) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Мейсон Пейн (Вел) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Мейсон Пейн (Вел) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Джон Генри Москера (Кол) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Джон Генри Москера (Кол) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Джон Генри Москера (Кол) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Джон Генри Москера (Кол) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Джон Генри Москера (Кол) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Мейсон Пейн (Вел) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Мейсон Пейн (Вел) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Мейсон Пейн (Вел) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Мейсон Пейн (Вел) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Джон Генри Москера (Кол) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Джон Генри Москера (Кол) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Джон Генри Москера (Кол) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Джон Генри Москера (Кол) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Джон Генри Москера (Кол) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Мейсон Пейн (Вел) – Джон Генри Москера (Кол) 17.08.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Мейсон Пейн (Вел) и Джон Генри Москера (Кол). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Мейсон Пейн (Вел) и Джон Генри Москера (Кол) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Мейсон Пейн (Вел) и Джон Генри Москера (Кол) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Мейсон Пейн (Вел) и Джон Генри Москера (Кол) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Мейсон Пейн (Вел) — Джон Генри Москера (Кол) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Мейсон Пейн (Вел) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Мейсон Пейн (Вел) и Джон Генри Москера (Кол), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Джон Генри Москера (Кол) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Мейсон Пейн (Вел)

Свою самую выдающуюся победу Мейсон Пейн (Вел) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Мейсон Пейн (Вел) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Мейсон Пейн (Вел) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Мейсон Пейн (Вел) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Мейсон Пейн (Вел) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Джон Генри Москера (Кол)

Последний раз Джон Генри Москера (Кол) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Джон Генри Москера (Кол) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Джон Генри Москера (Кол) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Джон Генри Москера (Кол) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Джон Генри Москера (Кол)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Джон Генри Москера (Кол) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Мейсон Пейн (Вел) — Джон Генри Москера (Кол). Прогноз и ставки на матч. Бои 17-го августа 2024 года

В этом поединке Мейсон Пейн (Вел) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Джон Генри Москера (Кол), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

В этом бою Мейсон Пейн (Вел) является очевидным фаворитом, ведь Джон Генри Москера (Кол) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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