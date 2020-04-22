Денвер Наггетс (RedDevil) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Phantom): хозяева должны брать три очка

Прогноз и ставка на матч Денвер Наггетс (RedDevil) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Phantom) 22.04.2020

22.04.2020 в 16:20 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Денвер Наггетс (RedDevil) примет соперника по национальному первенству Портленд Трэйл Блэйзерс (Phantom).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Денвер Наггетс (RedDevil) – Портленд Трэйл Блэйзерс (Phantom), запланированный на 22.04.2020. Баскетболисты появятся на площадке в 16:20 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Phantom), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Денвер Наггетс (RedDevil) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Phantom):

Поклонники баскетбольного клуба Денвер Наггетс (RedDevil) намерены 22.04.2020 поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Портленд Трэйл Блэйзерс (Phantom). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 16:20 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Денвер Наггетс (RedDevil)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Денвер Наггетс (RedDevil), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Денвер Наггетс (RedDevil) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Денвер Наггетс (RedDevil) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Портленд Трэйл Блэйзерс (Phantom)

Прогресс баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Phantom) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Phantom) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Phantom) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

NBA 2K20, Денвер Наггетс (RedDevil) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Phantom)

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Денвер Наггетс (RedDevil) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Phantom), несмотря на то, что он должен пройти только 22.04.2020. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 16:20 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Денвер Наггетс (RedDevil) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Денвер Наггетс (RedDevil) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Phantom) (22.04.2020), ставки и коэффициенты

Денвер Наггетс (RedDevil)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Денвер Наггетс (RedDevil) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Денвер Наггетс (RedDevil) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Денвер Наггетс (RedDevil) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Денвер Наггетс (RedDevil) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Портленд Трэйл Блэйзерс (Phantom)

Два года назад баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Phantom) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Phantom) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Денвер Наггетс (RedDevil) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Phantom) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Денвер Наггетс (RedDevil) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Phantom), который должен пройти 22.04.2020 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 16:20 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Денвер Наггетс (RedDevil) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Денвер Наггетс (RedDevil) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Phantom): хозяева должны брать три очка

Прошлый матч баскетбольный клуб Денвер Наггетс (RedDevil) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Денвер Наггетс (RedDevil) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Денвер Наггетс (RedDevil) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Денвер Наггетс (RedDevil) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Phantom) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Phantom) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Портленд Трэйл Блэйзерс (Phantom) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Phantom) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Денвер Наггетс (RedDevil) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Phantom). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Денвер Наггетс (RedDevil) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Денвер Наггетс (RedDevil) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Денвер Наггетс (RedDevil) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Phantom) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Phantom) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Phantom) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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