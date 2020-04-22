Портленд Трэйл Блэйзерс (ScRate) — Голден Стэйт Уорриорз (Zo0m). Прогноз, ставки на матч (23.04.20)

23-го апреля в 08:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (ScRate) примет соперника по национальному первенству Голден Стэйт Уорриорз (Zo0m).



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Портленд Трэйл Блэйзерс (ScRate) – Голден Стэйт Уорриорз (Zo0m) вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 08:35 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 23-го апреля и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Голден Стэйт Уорриорз (Zo0m).



Портленд Трэйл Блэйзерс (ScRate) — Голден Стэйт Уорриорз (Zo0m). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (ScRate) намерены 23-го апреля поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Голден Стэйт Уорриорз (Zo0m). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 08:35 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Портленд Трэйл Блэйзерс (ScRate)

К данному поединку баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (ScRate) подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (ScRate) играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Портленд Трэйл Блэйзерс (ScRate) подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Голден Стэйт Уорриорз (Zo0m)

Прогресс баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (Zo0m) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Zo0m) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Zo0m) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз на матч

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Портленд Трэйл Блэйзерс (ScRate) — Голден Стэйт Уорриорз (Zo0m), несмотря на то, что он должен пройти только 23-го апреля. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 08:35 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (ScRate) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Портленд Трэйл Блэйзерс (ScRate) — Голден Стэйт Уорриорз (Zo0m) (23-го апреля), ставки и коэффициенты

Портленд Трэйл Блэйзерс (ScRate)

В этом сезоне баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (ScRate) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (ScRate) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Голден Стэйт Уорриорз (Zo0m)

В прошлом матче баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Zo0m) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Zo0m) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (Zo0m) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Портленд Трэйл Блэйзерс (ScRate) — Голден Стэйт Уорриорз (Zo0m) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (ScRate) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 23-го апреля сыграет матч против БК Голден Стэйт Уорриорз (Zo0m). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 08:35 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Портленд Трэйл Блэйзерс (ScRate) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Портленд Трэйл Блэйзерс (ScRate) — Голден Стэйт Уорриорз (Zo0m): в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (ScRate) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (ScRate) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (ScRate) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Zo0m) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Zo0m) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Zo0m) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Портленд Трэйл Блэйзерс (ScRate) — Голден Стэйт Уорриорз (Zo0m). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (ScRate) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (ScRate) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (ScRate) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (Zo0m) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Zo0m) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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