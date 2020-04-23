Денвер Наггетс (Tranquil) — Голден Стэйт Уорриорз (Jenko). Прогноз, ставки на матч (24.04.20)

24-го апреля 2020 года в 00:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Денвер Наггетс (Tranquil) примет соперника по национальному первенству Голден Стэйт Уорриорз (Jenko).



Главный тренер баскетбольного клуба Денвер Наггетс (Tranquil) каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 24-го апреля 2020 года хозяевам предстоит у себя дома принимать Голден Стэйт Уорриорз (Jenko). Игра, которая начнется в 00:05 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Денвер Наггетс (Tranquil) — Голден Стэйт Уорриорз (Jenko). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Денвер Наггетс (Tranquil) проводит на своей площадке, и 24-го апреля 2020 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба Голден Стэйт Уорриорз (Jenko). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 00:05 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Денвер Наггетс (Tranquil), а один раз сильнее были игроки БК Голден Стэйт Уорриорз (Jenko).

Денвер Наггетс (Tranquil)

Сейчас баскетбольный клуб Денвер Наггетс (Tranquil) демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Денвер Наггетс (Tranquil) демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Голден Стэйт Уорриорз (Jenko)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (Jenko) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Jenko) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Jenko) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч Денвер Наггетс (Tranquil) — Голден Стэйт Уорриорз (Jenko)

Вплоть до 24-го апреля 2020 года включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Денвер Наггетс (Tranquil) — Голден Стэйт Уорриорз (Jenko). А так как начало встречи в 00:05 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Денвер Наггетс (Tranquil) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Прогноз и ставка на матч Денвер Наггетс (Tranquil) — Голден Стэйт Уорриорз (Jenko) 24-го апреля 2020 года

Денвер Наггетс (Tranquil)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Денвер Наггетс (Tranquil) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Голден Стэйт Уорриорз (Jenko)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Jenko) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Jenko) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Голден Стэйт Уорриорз (Jenko) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Денвер Наггетс (Tranquil) — Голден Стэйт Уорриорз (Jenko) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 24-го апреля 2020 года, и в его рамках состоится поединок Денвер Наггетс (Tranquil) — Голден Стэйт Уорриорз (Jenko). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 00:05 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Денвер Наггетс (Tranquil) — Голден Стэйт Уорриорз (Jenko): хозяева должны брать три очка

Баскетбольный клуб Денвер Наггетс (Tranquil) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Денвер Наггетс (Tranquil) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Jenko) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (Jenko) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Jenko) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Денвер Наггетс (Tranquil) — Голден Стэйт Уорриорз (Jenko). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Денвер Наггетс (Tranquil) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Денвер Наггетс (Tranquil) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Денвер Наггетс (Tranquil) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (Jenko) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Jenko) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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