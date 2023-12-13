«Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб)» – «Гурген Мадоян (Арм)». 28.08.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 28-го августа 2024 года состоится интересный поединок Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) — Гурген Мадоян (Арм), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 03:35 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) обладает несколькими чемпионскими титулами и 28-го августа 2024 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Гурген Мадоян (Арм), так что вряд ли в 03:35 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) — Гурген Мадоян (Арм):

победа Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) – 1.01, ничья – 28, победа Гурген Мадоян (Арм) – 20

Прогноз на матч Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) – Гурген Мадоян (Арм) Ночь чемпионов IBA, титульный бой, 28-го августа 2024 года :

По коэффициенту 1.01 ставить на то, что выиграет Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) не очень выгодно, а вот Гурген Мадоян (Арм) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 20.

История личных встреч

На профессиональном ринге Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Гурген Мадоян (Арм) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Гурген Мадоян (Арм) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Гурген Мадоян (Арм) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Гурген Мадоян (Арм) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Гурген Мадоян (Арм) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) валится с ног. К тому же, Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Гурген Мадоян (Арм) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Гурген Мадоян (Арм) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Гурген Мадоян (Арм) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Гурген Мадоян (Арм) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Гурген Мадоян (Арм), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) – Гурген Мадоян (Арм) 28.08.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) и Гурген Мадоян (Арм). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) и Гурген Мадоян (Арм) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) и Гурген Мадоян (Арм). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) и Гурген Мадоян (Арм) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) и Гурген Мадоян (Арм) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) — Гурген Мадоян (Арм) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) в данный момент сильнее, нежели Гурген Мадоян (Арм), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб)

Свою самую выдающуюся победу Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Гурген Мадоян (Арм)

На сегодняшний день Гурген Мадоян (Арм) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Гурген Мадоян (Арм) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Гурген Мадоян (Арм) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Гурген Мадоян (Арм) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) — Гурген Мадоян (Арм). Прогноз и ставки на матч. Ночь чемпионов IBA 28-го августа 2024 года

На титульный бой Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) — Гурген Мадоян (Арм) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Рониэл Иглесиас Сотолонго (Куб) легко справится с таким соперником, как Гурген Мадоян (Арм). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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