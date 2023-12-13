«Детпупа Чотбангсаен (Таи)» – «Родбенз ПК Саенчай (Таи)». 06.09.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 06-го сентября 2024 года должен состояться бой Детпупа Чотбангсаен (Таи) — Родбенз ПК Саенчай (Таи), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 15:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Детпупа Чотбангсаен (Таи) и Родбенз ПК Саенчай (Таи) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 06-го сентября 2024 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Детпупа Чотбангсаен (Таи) — Родбенз ПК Саенчай (Таи). Это будет продолжаться вплоть до 15:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Детпупа Чотбангсаен (Таи) — Родбенз ПК Саенчай (Таи):

победа Детпупа Чотбангсаен (Таи) – 0, ничья – 0, победа Родбенз ПК Саенчай (Таи) – 0

Прогноз на матч Детпупа Чотбангсаен (Таи) – Родбенз ПК Саенчай (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 06-го сентября 2024 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Детпупа Чотбангсаен (Таи) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Родбенз ПК Саенчай (Таи) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Детпупа Чотбангсаен (Таи) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Детпупа Чотбангсаен (Таи) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Детпупа Чотбангсаен (Таи) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Детпупа Чотбангсаен (Таи) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Родбенз ПК Саенчай (Таи) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Родбенз ПК Саенчай (Таи) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Родбенз ПК Саенчай (Таи) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Родбенз ПК Саенчай (Таи) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Родбенз ПК Саенчай (Таи) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Детпупа Чотбангсаен (Таи) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Детпупа Чотбангсаен (Таи) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Детпупа Чотбангсаен (Таи) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Детпупа Чотбангсаен (Таи) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Детпупа Чотбангсаен (Таи) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Детпупа Чотбангсаен (Таи) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Родбенз ПК Саенчай (Таи) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Родбенз ПК Саенчай (Таи) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Родбенз ПК Саенчай (Таи) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Родбенз ПК Саенчай (Таи) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Родбенз ПК Саенчай (Таи) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Родбенз ПК Саенчай (Таи) должен задуматься о своей обороне.

Детпупа Чотбангсаен (Таи) – Родбенз ПК Саенчай (Таи) 06.09.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Детпупа Чотбангсаен (Таи) и Родбенз ПК Саенчай (Таи). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Детпупа Чотбангсаен (Таи) и Родбенз ПК Саенчай (Таи) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Детпупа Чотбангсаен (Таи) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Родбенз ПК Саенчай (Таи) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Детпупа Чотбангсаен (Таи) — Родбенз ПК Саенчай (Таи) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Детпупа Чотбангсаен (Таи) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Детпупа Чотбангсаен (Таи) — Родбенз ПК Саенчай (Таи) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Родбенз ПК Саенчай (Таи).

Детпупа Чотбангсаен (Таи)

Как бы Детпупа Чотбангсаен (Таи) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Детпупа Чотбангсаен (Таи) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Детпупа Чотбангсаен (Таи) дрался на ринге только с представителями своей страны. Детпупа Чотбангсаен (Таи) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Детпупа Чотбангсаен (Таи) совершенно не работает над собственной защитой.

Родбенз ПК Саенчай (Таи)

На данный момент Родбенз ПК Саенчай (Таи) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Родбенз ПК Саенчай (Таи) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Родбенз ПК Саенчай (Таи) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Родбенз ПК Саенчай (Таи) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Родбенз ПК Саенчай (Таи) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Детпупа Чотбангсаен (Таи) — Родбенз ПК Саенчай (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 06-го сентября 2024 года

Вряд ли Детпупа Чотбангсаен (Таи) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Родбенз ПК Саенчай (Таи), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Детпупа Чотбангсаен (Таи) и Родбенз ПК Саенчай (Таи), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Детпупа Чотбангсаен (Таи) выиграет с помощью нокаута.

http://rockaluga.ru/cat2-1130402-prognoz-r%d1%91taro-macumura-naoki-nakagava-05-go-sentyabrya-2024-goda-stavki-i-koefficienty/

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