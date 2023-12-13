Каролина Мелихени Родригес Альвес — Аврора Зантедеши. Прогноз, ставки на матч(05.09.24)

Прогноз и ставка на матч Каролина Мелихени Родригес Альвес — Аврора Зантедеши 05 сентября

05 сентября в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Каролина Мелихени Родригес Альвес , а противостоять в этом поединке будет Аврора Зантедеши.



Так как Каролина Мелихени Родригес Альвес в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Аврора Зантедеши, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 05 сентября. Но, доказать обратное Каролина Мелихени Родригес Альвес все же сможет в 17:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Каролина Мелихени Родригес Альвес — Аврора Зантедеши. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 05 сентября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Каролина Мелихени Родригес Альвес — Аврора Зантедеши вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Каролина Мелихени Родригес Альвес и Аврора Зантедеши не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 17:30 по МСК.

Каролина Мелихени Родригес Альвес

В этом сезоне Каролина Мелихени Родригес Альвес показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Каролина Мелихени Родригес Альвес играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Каролина Мелихени Родригес Альвес умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Каролина Мелихени Родригес Альвес и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Каролина Мелихени Родригес Альвес будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Каролина Мелихени Родригес Альвес чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Аврора Зантедеши

Во взрослом туре Аврора Зантедеши проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Аврора Зантедеши пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Аврора Зантедеши предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Аврора Зантедеши еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз на матч

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Каролина Мелихени Родригес Альвес и Аврора Зантедеши. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Каролина Мелихени Родригес Альвес и Аврора Зантедеши в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Каролина Мелихени Родригес Альвес и Аврора Зантедеши имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Каролина Мелихени Родригес Альвес — Аврора Зантедеши. Прогноз, ставки на матч(05.09.24)

Каролина Мелихени Родригес Альвес

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Каролина Мелихени Родригес Альвес выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Каролина Мелихени Родригес Альвес всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Каролина Мелихени Родригес Альвес уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Каролина Мелихени Родригес Альвес занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Каролина Мелихени Родригес Альвес больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Каролина Мелихени Родригес Альвес имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Аврора Зантедеши

На этом турнире Аврора Зантедеши играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Аврора Зантедеши какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Аврора Зантедеши уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Аврора Зантедеши много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Аврора Зантедеши сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Аврора Зантедеши не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Каролина Мелихени Родригес Альвес — Аврора Зантедеши Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Каролина Мелихени Родригес Альвес и Аврора Зантедеши начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Каролина Мелихени Родригес Альвес и Аврора Зантедеши показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Каролина Мелихени Родригес Альвес и Аврора Зантедеши провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Каролина Мелихени Родригес Альвес и Аврора Зантедеши действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Каролина Мелихени Родригес Альвес — Аврора Зантедеши: соперники не будут долго запрягать

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Каролина Мелихени Родригес Альвес и Аврора Зантедеши из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Аврора Зантедеши относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Аврора Зантедеши проводит второй или третий матч. А вот Каролина Мелихени Родригес Альвес как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Каролина Мелихени Родригес Альвес, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Каролина Мелихени Родригес Альвес без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Каролина Мелихени Родригес Альвес вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Каролина Мелихени Родригес Альвес — Аврора Зантедеши. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Каролина Мелихени Родригес Альвес и Аврора Зантедеши сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Каролина Мелихени Родригес Альвес, и Аврора Зантедеши будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-875501-prognoz-na-match-polina-leykina-polina-bahmutkina-ot-eksperta-05-09-24/