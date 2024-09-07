«Хосе Зепеда (США)» – «Иван Редкач (Укр)». 07.09.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Хосе Зепеда (США) — Иван Редкач (Укр) на 07 сентября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Хосе Зепеда (США) и Иван Редкач (Укр) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 05:00.

До 07 сентября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Хосе Зепеда (США) — Иван Редкач (Укр). Это будет продолжаться вплоть до 05:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хосе Зепеда (США) — Иван Редкач (Укр):

победа Хосе Зепеда (США) – 0, ничья – 0, победа Иван Редкач (Укр) – 0

Прогноз на матч Хосе Зепеда (США) – Иван Редкач (Укр) Бои, титульный бой, 07 сентября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Хосе Зепеда (США) станет победителем боя. Если выиграет Иван Редкач (Укр), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Хосе Зепеда (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Хосе Зепеда (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Хосе Зепеда (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Хосе Зепеда (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Хосе Зепеда (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Иван Редкач (Укр) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Иван Редкач (Укр) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Иван Редкач (Укр) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Иван Редкач (Укр) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Иван Редкач (Укр) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Хосе Зепеда (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Хосе Зепеда (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Хосе Зепеда (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Хосе Зепеда (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Хосе Зепеда (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Хосе Зепеда (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Иван Редкач (Укр) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Иван Редкач (Укр) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Иван Редкач (Укр) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Иван Редкач (Укр) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Иван Редкач (Укр), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Хосе Зепеда (США) – Иван Редкач (Укр) 07.09.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Хосе Зепеда (США) и Иван Редкач (Укр), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Хосе Зепеда (США) и Иван Редкач (Укр) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Хосе Зепеда (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Иван Редкач (Укр) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Хосе Зепеда (США) и Иван Редкач (Укр), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Хосе Зепеда (США) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Хосе Зепеда (США) и Иван Редкач (Укр), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Иван Редкач (Укр) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Хосе Зепеда (США)

Свою самую выдающуюся победу Хосе Зепеда (США) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Хосе Зепеда (США) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Хосе Зепеда (США) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Хосе Зепеда (США) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Хосе Зепеда (США) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Иван Редкач (Укр)

В данный момент Иван Редкач (Укр) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Иван Редкач (Укр) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Иван Редкач (Укр) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Иван Редкач (Укр) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Хосе Зепеда (США) — Иван Редкач (Укр). Прогноз и ставки на матч. Бои 07 сентября

Так как Хосе Зепеда (США) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Иван Редкач (Укр).

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Хосе Зепеда (США) и Иван Редкач (Укр), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Хосе Зепеда (США) выиграет с помощью нокаута.

http://rockaluga.ru/cat0-988790-prognoz-klement-shidek-valentin-lapalu-05-go-sentyabrya-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat0-875380-prognoz-na-match-semen-pankin-vuk-radzhenovich-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-05-09-24/