«Джихад Акипа (Гер)» – «Доминик Шобер (Авт)». 07.09.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 07 сентября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Джихад Акипа (Гер) — Доминик Шобер (Авт). На ринге его участники появятся в 19:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Джихад Акипа (Гер) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Джихад Акипа (Гер) — Доминик Шобер (Авт) пройдет 07 сентября, и можно не сомневаться, что в 19:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Джихад Акипа (Гер) имеет две победы нокаутом, а Доминик Шобер (Авт) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джихад Акипа (Гер) — Доминик Шобер (Авт):

победа Джихад Акипа (Гер) – 0, ничья – 0, победа Доминик Шобер (Авт) – 0

Прогноз на матч Джихад Акипа (Гер) – Доминик Шобер (Авт) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 07 сентября :

Из-за того, что все ставят на то, что Джихад Акипа (Гер) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Доминик Шобер (Авт) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Джихад Акипа (Гер) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Джихад Акипа (Гер) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Джихад Акипа (Гер) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Джихад Акипа (Гер) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Джихад Акипа (Гер) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Доминик Шобер (Авт) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Доминик Шобер (Авт) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Доминик Шобер (Авт) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Доминик Шобер (Авт) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Доминик Шобер (Авт) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Джихад Акипа (Гер) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Джихад Акипа (Гер) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Джихад Акипа (Гер) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Джихад Акипа (Гер) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Джихад Акипа (Гер) валится с ног. К тому же, Джихад Акипа (Гер) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Джихад Акипа (Гер) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Доминик Шобер (Авт) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Доминик Шобер (Авт) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Доминик Шобер (Авт) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Доминик Шобер (Авт) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Доминик Шобер (Авт) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Джихад Акипа (Гер) – Доминик Шобер (Авт) 07.09.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Джихад Акипа (Гер) и Доминик Шобер (Авт). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Джихад Акипа (Гер) и Доминик Шобер (Авт) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Джихад Акипа (Гер) и Доминик Шобер (Авт) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Джихад Акипа (Гер) и Доминик Шобер (Авт) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Джихад Акипа (Гер) и Доминик Шобер (Авт), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Джихад Акипа (Гер) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Джихад Акипа (Гер) в данный момент сильнее, нежели Доминик Шобер (Авт), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Джихад Акипа (Гер)

Джихад Акипа (Гер) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Джихад Акипа (Гер) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Джихад Акипа (Гер) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Джихад Акипа (Гер) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Джихад Акипа (Гер) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Доминик Шобер (Авт)

Никаких высот Доминик Шобер (Авт) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Доминик Шобер (Авт) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Доминик Шобер (Авт) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Доминик Шобер (Авт) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Джихад Акипа (Гер) — Доминик Шобер (Авт). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 07 сентября

В этом поединке Джихад Акипа (Гер) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Доминик Шобер (Авт), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Так как Джихад Акипа (Гер) и Доминик Шобер (Авт) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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