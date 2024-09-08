«Хьюма Хитачи (Япо)» – «Алишер Карменов (Каз)». 08.09.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 08-го сентября 2024 года состоится интересный поединок Хьюма Хитачи (Япо) — Алишер Карменов (Каз), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 07:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 07:00 по московскому времени Хьюма Хитачи (Япо) и Алишер Карменов (Каз) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 08-го сентября 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Хьюма Хитачи (Япо) и Алишер Карменов (Каз) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Хьюма Хитачи (Япо).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хьюма Хитачи (Япо) — Алишер Карменов (Каз):

победа Хьюма Хитачи (Япо) – 0, ничья – 0, победа Алишер Карменов (Каз) – 0

Прогноз на матч Хьюма Хитачи (Япо) – Алишер Карменов (Каз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08-го сентября 2024 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Хьюма Хитачи (Япо) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Алишер Карменов (Каз) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Хьюма Хитачи (Япо) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Хьюма Хитачи (Япо) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Хьюма Хитачи (Япо) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Хьюма Хитачи (Япо) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Хьюма Хитачи (Япо) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Хьюма Хитачи (Япо) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Хьюма Хитачи (Япо) может и не устоять на ногах.

Алишер Карменов (Каз) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Алишер Карменов (Каз) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Алишер Карменов (Каз) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Алишер Карменов (Каз) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Алишер Карменов (Каз) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Хьюма Хитачи (Япо) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Хьюма Хитачи (Япо) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Хьюма Хитачи (Япо) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Хьюма Хитачи (Япо) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Хьюма Хитачи (Япо) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Хьюма Хитачи (Япо) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Алишер Карменов (Каз) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Алишер Карменов (Каз) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Алишер Карменов (Каз) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Алишер Карменов (Каз) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Алишер Карменов (Каз), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Хьюма Хитачи (Япо) – Алишер Карменов (Каз) 08.09.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Хьюма Хитачи (Япо) и Алишер Карменов (Каз). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Хьюма Хитачи (Япо) и Алишер Карменов (Каз) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Хьюма Хитачи (Япо) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Алишер Карменов (Каз) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Хьюма Хитачи (Япо) сейчас находится на пике формы, так что Алишер Карменов (Каз) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Хьюма Хитачи (Япо).

На чемпионский бой Хьюма Хитачи (Япо) — Алишер Карменов (Каз) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Алишер Карменов (Каз), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Хьюма Хитачи (Япо)

Хотя Хьюма Хитачи (Япо) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Хьюма Хитачи (Япо) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Хьюма Хитачи (Япо) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Хьюма Хитачи (Япо) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Хьюма Хитачи (Япо) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Алишер Карменов (Каз)

Последний раз Алишер Карменов (Каз) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Алишер Карменов (Каз) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Алишер Карменов (Каз) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Алишер Карменов (Каз) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Алишер Карменов (Каз)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Алишер Карменов (Каз) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Хьюма Хитачи (Япо) — Алишер Карменов (Каз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08-го сентября 2024 года

Так как Хьюма Хитачи (Япо) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Алишер Карменов (Каз).

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Хьюма Хитачи (Япо) и Алишер Карменов (Каз), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Хьюма Хитачи (Япо) выиграет с помощью нокаута.

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