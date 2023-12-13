«Леонардо Рубалькава (США)» – «Хесус Касторена Прието (Мек)». 14.09.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Леонардо Рубалькава (США) — Хесус Касторена Прието (Мек) на 14 сентября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Леонардо Рубалькава (США) и Хесус Касторена Прието (Мек) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 01:00.

Сейчас Леонардо Рубалькава (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 14 сентября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Хесус Касторена Прието (Мек), так что вряд ли в 01:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Леонардо Рубалькава (США) — Хесус Касторена Прието (Мек):

победа Леонардо Рубалькава (США) – 0, ничья – 0, победа Хесус Касторена Прието (Мек) – 0

Прогноз на матч Леонардо Рубалькава (США) – Хесус Касторена Прието (Мек) Бои, титульный бой, 14 сентября :

Букмекерские конторы на бой Леонардо Рубалькава (США) — Хесус Касторена Прието (Мек) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Леонардо Рубалькава (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Леонардо Рубалькава (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Леонардо Рубалькава (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Леонардо Рубалькава (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Леонардо Рубалькава (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Хесус Касторена Прието (Мек) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Хесус Касторена Прието (Мек) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Хесус Касторена Прието (Мек) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Хесус Касторена Прието (Мек) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Хесус Касторена Прието (Мек) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Леонардо Рубалькава (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Леонардо Рубалькава (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Леонардо Рубалькава (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Леонардо Рубалькава (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Леонардо Рубалькава (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Леонардо Рубалькава (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Хесус Касторена Прието (Мек) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Хесус Касторена Прието (Мек) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Хесус Касторена Прието (Мек) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Хесус Касторена Прието (Мек) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Хесус Касторена Прието (Мек) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Хесус Касторена Прието (Мек) должен задуматься о своей обороне.

Леонардо Рубалькава (США) – Хесус Касторена Прието (Мек) 14.09.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Леонардо Рубалькава (США) и Хесус Касторена Прието (Мек). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Леонардо Рубалькава (США) и Хесус Касторена Прието (Мек) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Леонардо Рубалькава (США) и Хесус Касторена Прието (Мек) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Леонардо Рубалькава (США) — Хесус Касторена Прието (Мек) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Леонардо Рубалькава (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

На чемпионский бой Леонардо Рубалькава (США) — Хесус Касторена Прието (Мек) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Хесус Касторена Прието (Мек), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Леонардо Рубалькава (США)

Хотя Леонардо Рубалькава (США) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Леонардо Рубалькава (США) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Леонардо Рубалькава (США) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Леонардо Рубалькава (США) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Леонардо Рубалькава (США) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Хесус Касторена Прието (Мек)

В своей карьере Хесус Касторена Прието (Мек) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Хесус Касторена Прието (Мек) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Хесус Касторена Прието (Мек) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Хесус Касторена Прието (Мек) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Леонардо Рубалькава (США) — Хесус Касторена Прието (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 14 сентября

В настоящее время Леонардо Рубалькава (США) и Хесус Касторена Прието (Мек) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Леонардо Рубалькава (США) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Так как Леонардо Рубалькава (США) и Хесус Касторена Прието (Мек) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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