Жабраилова/Сзостак — Джилс/Тхамм. Прогноз, ставки на матч. ITF (18.09.24)

18-го сентября в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Жабраилова/Сзостак , а противостоять в этом поединке будет Джилс/Тхамм.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Жабраилова/Сзостак — Джилс/Тхамм можно будет вплоть до 14:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 18-го сентября. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Жабраилова/Сзостак и Джилс/Тхамм еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Жабраилова/Сзостак — Джилс/Тхамм. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Жабраилова/Сзостак имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 18-го сентября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Джилс/Тхамм. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Жабраилова/Сзостак имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Жабраилова/Сзостак

На данный момент Жабраилова/Сзостак является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Жабраилова/Сзостак поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Жабраилова/Сзостак пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Жабраилова/Сзостак слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Жабраилова/Сзостак будет более тщательно готовиться к поединку.



Джилс/Тхамм

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Джилс/Тхамм в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Джилс/Тхамм уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Джилс/Тхамм уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Джилс/Тхамм обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

«Жабраилова/Сзостак» — «Джилс/Тхамм»: прогноз автора

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Жабраилова/Сзостак и Джилс/Тхамм. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Жабраилова/Сзостак и Джилс/Тхамм в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Жабраилова/Сзостак и Джилс/Тхамм имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Жабраилова/Сзостак — Джилс/Тхамм (18-го сентября), ставки и коэффициенты

Жабраилова/Сзостак

На этом турнире именно Жабраилова/Сзостак может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Жабраилова/Сзостак отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Жабраилова/Сзостак еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Жабраилова/Сзостак не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Джилс/Тхамм

На этом турнире Джилс/Тхамм играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Джилс/Тхамм какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Джилс/Тхамм уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Джилс/Тхамм много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Джилс/Тхамм сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Джилс/Тхамм не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Жабраилова/Сзостак — Джилс/Тхамм Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Жабраилова/Сзостак и Джилс/Тхамм начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Жабраилова/Сзостак и Джилс/Тхамм показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Жабраилова/Сзостак и Джилс/Тхамм провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Жабраилова/Сзостак и Джилс/Тхамм действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Жабраилова/Сзостак — Джилс/Тхамм: порядок побьёт класс

Жабраилова/Сзостак и Джилс/Тхамм которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Жабраилова/Сзостак имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Джилс/Тхамм хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Жабраилова/Сзостак. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Джилс/Тхамм умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Жабраилова/Сзостак довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Джилс/Тхамм вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Жабраилова/Сзостак.

СЕГОДНЯ МАТЧ Жабраилова/Сзостак — Джилс/Тхамм. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Жабраилова/Сзостак и Джилс/Тхамм букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Жабраилова/Сзостак и Джилс/Тхамм проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-883035-prognozy-i-stavki-na-match-knicks-okc-18-09-24/