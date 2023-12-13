Хименес/Ямакита — Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди. Прогноз, ставки на матч. ITF (18.09.24)

18-го сентября 2024 года в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Хименес/Ямакита , а противостоять в этом поединке будет Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди.



Хименес/Ямакита считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди 18-го сентября 2024 года будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 17:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хименес/Ямакита — Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 18-го сентября 2024 года встречаются Хименес/Ямакита и Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди. Начало поединка запланировано на 17:00 по МСК. Хименес/Ямакита является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Хименес/Ямакита

В этом сезоне Хименес/Ямакита имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Хименес/Ямакита может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Хименес/Ямакита еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди

На этом турнире Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Хименес/Ямакита — Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Хименес/Ямакита и Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Прогноз и ставка на матч Хименес/Ямакита — Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди 18-го сентября 2024 года

Хименес/Ямакита

Несмотря на внушительный возраст, Хименес/Ямакита демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Хименес/Ямакита гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Хименес/Ямакита обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Хименес/Ямакита снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Хименес/Ямакита может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди

Выступать в зале Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Хименес/Ямакита — Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Хименес/Ямакита и Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Хименес/Ямакита и Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Хименес/Ямакита и Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Хименес/Ямакита и Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Хименес/Ямакита — Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди: снова ждем результативной игры

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Хименес/Ямакита и Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Хименес/Ямакита и Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хименес/Ямакита — Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Хименес/Ямакита и Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди.



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