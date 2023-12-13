Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор — Базель/Риберо: ставим на двойные ошибки

Прогноз и ставка на матч Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор — Базель/Риберо 19-го сентября 2024 года

19-го сентября 2024 года в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор , а противостоять в этом поединке будет Базель/Риберо.



Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Базель/Риберо 19-го сентября 2024 года будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 19:30 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор — Базель/Риберо:

19-го сентября 2024 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор — Базель/Риберо. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 19:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Базель/Риберо, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Базель/Риберо выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор

В этом сезоне Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Базель/Риберо

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Базель/Риберо на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Базель/Риберо демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Базель/Риберо имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Базель/Риберо намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Базель/Риберо не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Базель/Риберо будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Базель/Риберо и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Базель/Риберо умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор — Базель/Риберо. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор и Базель/Риберо. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор — Базель/Риберо 19-го сентября 2024 года

Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор

К данному турниру Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Базель/Риберо

В этом сезоне Базель/Риберо не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Базель/Риберо сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Базель/Риберо допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Базель/Риберо допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Базель/Риберо демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор — Базель/Риберо Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор и Базель/Риберо аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор и Базель/Риберо обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор и Базель/Риберо постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор — Базель/Риберо: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор и Базель/Риберо отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Базель/Риберо в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Базель/Риберо сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор — Базель/Риберо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор и Базель/Риберо букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Коуто Лурейро/Соарес Клир Джуниор и Базель/Риберо проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-883906-bauerserrero-linyana-ankrossli-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-19-09-24/