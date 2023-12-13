Агилар Кардозо/Агилар Кардозо — Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди. Прогноз, ставки на матч (19.09.24)

19-го сентября 2024 года в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Агилар Кардозо/Агилар Кардозо , а противостоять в этом поединке будет Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди.



Теннисное противостояние Агилар Кардозо/Агилар Кардозо — Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 19-го сентября 2024 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 20:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Агилар Кардозо/Агилар Кардозо является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Агилар Кардозо/Агилар Кардозо — Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 19-го сентября 2024 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Агилар Кардозо/Агилар Кардозо — Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 20:00 по Москве, пока не начался поединок. Агилар Кардозо/Агилар Кардозо и Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Агилар Кардозо/Агилар Кардозо

Этот турнир Агилар Кардозо/Агилар Кардозо проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Агилар Кардозо/Агилар Кардозо может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Агилар Кардозо/Агилар Кардозо однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Агилар Кардозо/Агилар Кардозо имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Агилар Кардозо/Агилар Кардозо левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Агилар Кардозо/Агилар Кардозо хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди

Во взрослом туре Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

«Агилар Кардозо/Агилар Кардозо» — «Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Агилар Кардозо/Агилар Кардозо и Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди впервые будут встречаться между собой. Если Агилар Кардозо/Агилар Кардозо уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Агилар Кардозо/Агилар Кардозо демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Агилар Кардозо/Агилар Кардозо – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Агилар Кардозо/Агилар Кардозо — Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди. Прогноз, ставки на матч(19.09.24)

Агилар Кардозо/Агилар Кардозо

На этом турнире именно Агилар Кардозо/Агилар Кардозо может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Агилар Кардозо/Агилар Кардозо отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Агилар Кардозо/Агилар Кардозо еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Агилар Кардозо/Агилар Кардозо не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди

Несмотря на свой молодой возраст, Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Агилар Кардозо/Агилар Кардозо — Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Агилар Кардозо/Агилар Кардозо и Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Агилар Кардозо/Агилар Кардозо и Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Агилар Кардозо/Агилар Кардозо и Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Агилар Кардозо/Агилар Кардозо и Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Агилар Кардозо/Агилар Кардозо — Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Агилар Кардозо/Агилар Кардозо имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Агилар Кардозо/Агилар Кардозо и Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Агилар Кардозо/Агилар Кардозо превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Агилар Кардозо/Агилар Кардозо гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Агилар Кардозо/Агилар Кардозо — Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Агилар Кардозо/Агилар Кардозо и Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Агилар Кардозо/Агилар Кардозо и для Вергара Дель Пуэрто/Эскурра Иснарди, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-883844-stavki-na-match-vallnershnaytter-bergeviveldheer-prognoz-na-tennis-ot-19-09-24/