«Джейме Мунгия (Мек)» – «Эрик Базинян (Кан)». 21.09.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Джейме Мунгия (Мек) — Эрик Базинян (Кан) на 21-го сентября 2024 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Джейме Мунгия (Мек) и Эрик Базинян (Кан) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 06:00.

Стало известно, что именно 21-го сентября 2024 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Джейме Мунгия (Мек) — Эрик Базинян (Кан). По Москве начало данного поединка будет в 06:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джейме Мунгия (Мек) — Эрик Базинян (Кан):

победа Джейме Мунгия (Мек) – 1.18, ничья – 17, победа Эрик Базинян (Кан) – 5.11

Прогноз на матч Джейме Мунгия (Мек) – Эрик Базинян (Кан) Бои, титульный бой, 21-го сентября 2024 года :

Букмекерские конторы на бой Джейме Мунгия (Мек) — Эрик Базинян (Кан) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.18 и 5.11.

История личных встреч

На профессиональном ринге Джейме Мунгия (Мек) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Джейме Мунгия (Мек) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Джейме Мунгия (Мек) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Джейме Мунгия (Мек) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Джейме Мунгия (Мек) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Эрик Базинян (Кан) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Эрик Базинян (Кан) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Эрик Базинян (Кан) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Эрик Базинян (Кан) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Эрик Базинян (Кан) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Джейме Мунгия (Мек) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Джейме Мунгия (Мек) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Джейме Мунгия (Мек) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Джейме Мунгия (Мек) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Джейме Мунгия (Мек) валится с ног. К тому же, Джейме Мунгия (Мек) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Джейме Мунгия (Мек) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Эрик Базинян (Кан) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Эрик Базинян (Кан) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Эрик Базинян (Кан) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Эрик Базинян (Кан) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Эрик Базинян (Кан), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Джейме Мунгия (Мек) – Эрик Базинян (Кан) 21.09.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Джейме Мунгия (Мек) и Эрик Базинян (Кан), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Джейме Мунгия (Мек) и Эрик Базинян (Кан). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Джейме Мунгия (Мек) и Эрик Базинян (Кан) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Джейме Мунгия (Мек) и Эрик Базинян (Кан) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Джейме Мунгия (Мек) — Эрик Базинян (Кан) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Эрик Базинян (Кан) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Джейме Мунгия (Мек) и Эрик Базинян (Кан), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Эрик Базинян (Кан) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Джейме Мунгия (Мек)

Как бы Джейме Мунгия (Мек) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Джейме Мунгия (Мек) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Джейме Мунгия (Мек) дрался на ринге только с представителями своей страны. Джейме Мунгия (Мек) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Джейме Мунгия (Мек) совершенно не работает над собственной защитой.

Эрик Базинян (Кан)

Никаких высот Эрик Базинян (Кан) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Эрик Базинян (Кан) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Эрик Базинян (Кан) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Эрик Базинян (Кан) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Джейме Мунгия (Мек) — Эрик Базинян (Кан). Прогноз и ставки на матч. Бои 21-го сентября 2024 года

Так как Джейме Мунгия (Мек) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Эрик Базинян (Кан).

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Джейме Мунгия (Мек) — Эрик Базинян (Кан) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джейме Мунгия (Мек) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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