«Замзагул Файзолланова (Каз)» – «Хожинса Комолдинова (Узб)». 21.09.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 21-го сентября состоится интересный поединок Замзагул Файзолланова (Каз) — Хожинса Комолдинова (Узб), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 16:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Замзагул Файзолланова (Каз) обладает несколькими чемпионскими титулами и 21-го сентября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Хожинса Комолдинова (Узб), так что вряд ли в 16:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Замзагул Файзолланова (Каз) — Хожинса Комолдинова (Узб):

победа Замзагул Файзолланова (Каз) – 1.34, ничья – 60, победа Хожинса Комолдинова (Узб) – 3.205

Прогноз на матч Замзагул Файзолланова (Каз) – Хожинса Комолдинова (Узб) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 21-го сентября :

Ставки по коэффициенту 1.34 окажутся выигрышными, если Замзагул Файзолланова (Каз) станет победителем боя. Если выиграет Хожинса Комолдинова (Узб), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 3.205.

История личных встреч

В профессиональной карьере Замзагул Файзолланова (Каз) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Замзагул Файзолланова (Каз) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Замзагул Файзолланова (Каз) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Замзагул Файзолланова (Каз) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Замзагул Файзолланова (Каз) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Замзагул Файзолланова (Каз) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Хожинса Комолдинова (Узб) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Хожинса Комолдинова (Узб) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Хожинса Комолдинова (Узб) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Хожинса Комолдинова (Узб) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Хожинса Комолдинова (Узб) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Замзагул Файзолланова (Каз) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Замзагул Файзолланова (Каз) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Замзагул Файзолланова (Каз) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Замзагул Файзолланова (Каз) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Замзагул Файзолланова (Каз) валится с ног. К тому же, Замзагул Файзолланова (Каз) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Замзагул Файзолланова (Каз) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Хожинса Комолдинова (Узб) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Хожинса Комолдинова (Узб) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Хожинса Комолдинова (Узб) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Хожинса Комолдинова (Узб) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Хожинса Комолдинова (Узб) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Хожинса Комолдинова (Узб) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Хожинса Комолдинова (Узб) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Замзагул Файзолланова (Каз) – Хожинса Комолдинова (Узб) 21.09.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Замзагул Файзолланова (Каз) и Хожинса Комолдинова (Узб). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Замзагул Файзолланова (Каз) и Хожинса Комолдинова (Узб) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Замзагул Файзолланова (Каз) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Хожинса Комолдинова (Узб) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Замзагул Файзолланова (Каз) и Хожинса Комолдинова (Узб), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Замзагул Файзолланова (Каз) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Замзагул Файзолланова (Каз) — Хожинса Комолдинова (Узб) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Хожинса Комолдинова (Узб) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Замзагул Файзолланова (Каз)

Как бы Замзагул Файзолланова (Каз) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Замзагул Файзолланова (Каз) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Замзагул Файзолланова (Каз) дрался на ринге только с представителями своей страны. Замзагул Файзолланова (Каз) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Замзагул Файзолланова (Каз) совершенно не работает над собственной защитой.

Хожинса Комолдинова (Узб)

В своей карьере Хожинса Комолдинова (Узб) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Хожинса Комолдинова (Узб) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Хожинса Комолдинова (Узб) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Хожинса Комолдинова (Узб) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Замзагул Файзолланова (Каз) — Хожинса Комолдинова (Узб). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 21-го сентября

В этом поединке Замзагул Файзолланова (Каз) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Хожинса Комолдинова (Узб), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Замзагул Файзолланова (Каз) и Хожинса Комолдинова (Узб), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Замзагул Файзолланова (Каз) выиграет с помощью нокаута.

http://evolvegame.ru/cat1-884576-yugra-samotlor-tarhan-sterlitamak-prognoz-professionala-na-voleybol-20-09-24/

http://rockaluga.ru/cat0-1138675-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-manchester-yunayted-21-manchester-siti-21-21-09-24/