Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс — Блэкуотер Босинг: единоборств будет много, набранных очков — нет

Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс — Блэкуотер Босинг (23-го сентября 2024 года), ставки и коэффициенты

23-го сентября 2024 года в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс примет соперника по национальному первенству Блэкуотер Босинг.



Баскетболисты клубов Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс и Блэкуотер Босинг в 14:30 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 23-го сентября 2024 года. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс — Блэкуотер Босинг:

На 23-го сентября 2024 года в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс — Блэкуотер Босинг. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 14:30 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс, одержав семь побед.

Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс

Сейчас баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Блэкуотер Босинг

Уже три недели баскетбольный клуб Блэкуотер Босинг выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Блэкуотер Босинг удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Блэкуотер Босинг одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз на матч Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс — Блэкуотер Босинг

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс — Блэкуотер Босинг, несмотря на то, что он должен пройти только 23-го сентября 2024 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 14:30 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс — Блэкуотер Босинг 23-го сентября 2024 года

Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Блэкуотер Босинг

Два года назад баскетбольный клуб Блэкуотер Босинг доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Блэкуотер Босинг играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс — Блэкуотер Босинг Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 23-го сентября 2024 года сыграет матч против БК Блэкуотер Босинг. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 14:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс — Блэкуотер Босинг: единоборств будет много, набранных очков — нет

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Блэкуотер Босинг сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Блэкуотер Босинг выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Блэкуотер Босинг показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Блэкуотер Босинг не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс — Блэкуотер Босинг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Блэкуотер Босинг сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Блэкуотер Босинг идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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